Tres escenarios celebran el teatro en el segundo fin de semana

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El segundo fin de semana de la Quinta Temporada de Teatro Banreservas reunió al público en tres escenarios con funciones simultáneas, convertidos en puntos de encuentro para la creación escénica y distintas miradas de la escena contemporánea.

El desahogo de una viuda, presentada en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, protagonizó la cartelera con una historia donde el humor, la ironía y la confesión personal se entrelazan sobre las tablas.

La pieza, con dramaturgia de Rafael Curci, producción de Niurka Mota y dirección de Danilo Taveras, presenta un monólogo donde la emoción y un tono mordaz conviven con naturalidad. Niurka Mota, en el papel de Carmen, sostiene una última conversación con su esposo fallecido, cuyo cuerpo, interpretado por Alexander Delgado, permanece inmóvil dentro del ataúd en escena. A partir de ese diálogo imposible, el relato transita entre el sarcasmo, la memoria y la introspección.

A medida que avanza la trama, Carmen expresa reclamos que en vida nunca tuvo la oportunidad de formular, revelando con tono satírico aspectos de la vida en pareja, los valores individuales y algunas de las contradicciones más humanas.

Durante las funciones, el público acompañó con entusiasmo este recorrido donde el humor se convierte en hilo conductor para abordar temas existenciales.

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El montaje apostó por un lenguaje actoral cercano, apoyado en un mobiliario sobrio y una disposición escénica que privilegia la palabra y la interpretación. La obra forma parte de la programación artística concebida por el productor Guillermo Cordero e impulsada por el Centro Cultural Banreservas, cuya edición está dedicada al destacado teatrista Giovanny Cruz.

De manera paralela, el Centro Cultural Banreservas Santo Domingo presentó Las fábulas de Juan Niní, con dramaturgia, producción y dirección de Carlota Carretero, un espectáculo teatral para toda la familia que, en una novedosa versión unipersonal, combina las fábulas infantiles del escritor dominicano Juan Bosch con juegos tradicionales, música infantil y recursos escénicos especialmente atractivos para los más pequeños.

La propuesta se construye a partir de una dramaturgia intertextual basada en las fábulas El negocio de doña Hormiga, Don gato y don ratón y El general don gallo, textos singulares dentro de la obra literaria de Bosch por estar dedicados al universo infantil.

Mientras que en el Centro Cultural Banreservas Santiago, los espectadores disfrutaron de Emocionario: cuentos para reconocer lo que siento, con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva, un espectáculo teatral y narrativo que invita a niños y niñas a un viaje sensible a través de seis emociones universales: alegría, ira, tristeza, sorpresa, asco y miedo. La pieza combina narración, interpretación y participación para acercar a los más pequeños al reconocimiento de sus emociones.

La programación de la temporada continuará el sábado 22 de marzo, a las 8:30 de la noche, y el domingo 23 de marzo, a las 6:30 de la tarde, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con la obra Liborio, producción del Teatro Guloya, escrita por César Sánchez Beras y dirigida e interpretada por Dimitri Rivera, que revisita desde la escena la figura histórica y mística de Liborio.

Ese mismo fin de semana, el Centro Cultural Banreservas Santo Domingo presentará El camarón encantado, inspirado en el cuento de José Martí, bajo la realización de Teatro Sonrisitas, a las 5:30 de la tarde.

Mientras que en el Centro Cultural Banreservas Santiago se presentará La Odisea, con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva, también a las 5:30 de la tarde.