Wilfrido Vargas rinde tributo a Rubby Pérez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. A un año de la herida que aún no cierra en la memoria colectiva dominicana, la música vuelve a convertirse en refugio, homenaje y conciencia. El pasado martes a la medianoche, el maestro Wilfrido Vargas lanzó en todas las plataformas de música digital “Eternamente Rubby”, un emotivo tributo al inolvidable Rubby Pérez, cuya voz quedó suspendida en el tiempo tras la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set.

Conmovido por la ausencia y el peso de una pérdida que aún estremece al país, Wilfrido confesó que el tiempo fue necesario para transformar el dolor en homenaje.

“Quise esperar un tiempo por respeto al dolor que sentimos todos, la familia, el pueblo y quienes quisimos y compartimos con Rubby Pérez sus sueños y anhelos”, expresó, dejando al descubierto la profundidad de un duelo que no solo fue íntimo, sino también colectivo.

Hoy, a un año de su triste partida, el maestro del merengue entiende que la música vuelve a ser el lenguaje para honrar la memoria. “Por eso hoy, un año después de su triste partida, hemos decidido rendirle este humilde homenaje”, afirmó Vargas, en palabras cargadas de emoción y respeto, que reafirman el legado imborrable de Rubby en el corazón de la República Dominicana.

El lanzamiento no es solo una canción. Es una carta abierta al alma de un país. Con una dedicatoria profundamente lírica, Vargas evoca la esencia de quien describe como “hermano de vida y de música”, exaltando la disciplina férrea, el talento sin fisuras y esa potencia vocal que convirtió a Rubby Pérez en una de las voces más imponentes del merengue. Con autoría, arreglo y música de Wilfrido Vargas, cada verso se levanta como un testimonio de admiración.