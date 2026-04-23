Publicado por Carmen Heredia de Guerrero Creado: Actualizado:

Convertida en una tradición, Monika Despradel presentó en el Teatro Nacional, la XVII Gala de Estrellas de la Danza, oportunidad para disfrutar de la danza en sus diferentes manifestaciones, interpretadas por reconocidos bailarines internacionales y nacionales. Las Galas además tienen una motivación especial, son a beneficio de la “Fundación Nido de Ángeles”, hermosa manera de contribuir a través del arte del movimiento, con aquellos ángeles limitados, posados en sus nidos.

La danza emana de una fuente interior, todo énfasis está puesto en transformar la vivencia sensible en formas que se externan, ser voz y conciencia de su tiempo. La Gala inicia con fragmentos del Ballet “Salomé Alma de Patria” recientemente estrenado por el Ballet Nacional Dominicano, con excelentes coreografías de Pablo Pérez y Erick Guzmán. Cada etapa de la vida de la gran poetisa, tuvo una gran intérprete, Kimberley Ortiz, Diana Dopico, Gabriela Rodríguez y Cora Collado. En las “Alegorías” momentos de belleza y exigencia técnica, destacan, Laura de los Santos, Yuleidi Pérez, Javier Genao, Raymundo Rodríguez, Adrián Jáquez y Ednis Gómez. Un momento evocador son las señoritas, Ana Molina, Lelis Collado, Jadeline Almonte, Kimberley Ortiz, Cony Martínez, Lia Siladi, Susana Cepeda y María Almonte. Aplausos.

A continuación, los Grandes Ballets Canadienses, interpretaron “Uwe’s piece” -Piezas de Uwe-, del coreógrafo alemán Uwe Scholz, un hermoso “Pas de Deux” neoclásico, una poesía danzada con música de Joseph Haydn, interpretado por Anya Nesvytaylo y Roddy Doble.

La compañía de Estados Unidos “Limon Dance”, hace honor a su fundador, el gran bailarín y coreógrafo mexicano, José Limón, con tres piezas de danza moderna, en el que Limón Explora el cuerpo como vehículo expresivo, “un esfuerzo por infundir humanidad en la Danza Moderna”; con música de Frederic Chopín, los bailarines, Lauren Twonley y Joey Columbus, capturan la esencia de las “Mazurkas”, en un bellísimo “pas de deux”. En The Winged -El alado- la bailarina Twonley vuela en alas de la música de Jon Magnusses. Joey Columbus logra un momento entrañable al interpretar “Orfeo”, personaje mitológico que junto, a su Lira, logra neutralizar el canto de las sirenas y la furia de las bestias; José Limón expresa emociones, musicalidad, inspirado en música de Beethoven.

La compañía cubana de Danza Contemporánea, “OtroLado”, presentó tres coreografías de Norge Cedeño. “Tripartita” con música de Chopin y Randy Araujo, un estupendo trío formado por los bailarines Thais Suárez, Leonardo del Río y Daunis Noblet; un solo de la bailarina Thais Suárez, y luego ¡Boy!, paso a dos con Leonardo del Río y Daunis Noblet. En cada una el coreógrafo expresa una idea, una emoción, expande los límites del cuerpo y la mente en una exploración continua del movimiento; la capacidad creadora de Norge Cedeño es expuesta a través del virtuosismo de los bailarines, cuyos cuerpos en un verdadero derroche de movimientos, transmiten la idea primigenia.

La pasional danza española, llega a través de la bailarina y coreógrafa del Ballet Nacional de España, Estela Alonso. En su primera entrega “De Raíz y Destino”, el toque de las castañuelas acompaña la música del compositor flamenco Pablo Rubén Maldonado; precisa en sus movimientos su danza nos envuelve, en una mirada contemporánea de la danza española. En su segunda entreg, la música de José Almaracha y Bruno Duque inspiran a Estela Alonso, su danza “Tempestad”, es un derroche de movimientos; el Mantón de Manila acompaña, es más que un complemento, es una extensión del cuerpo, otorga gracia y encanto, permite transmitir emociones, marca el ritmo con giros y vuelos; un momento exquisito que nos conecta con el flamenco.

La danza clásica tiene su espacio en esta Gala. La bailarina dominicana Salma González, del “Moveius Contemporary Ballet” de Washington, interpreta la Variación de Kitri, del Ballet Don Quijote, de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Salma destaca por su nivel técnico con saltos, giros y gran expresividad.

La Gala cierra con el “Pas de deux” del ballet “El Corsario” de Petipa, música de Adolphe Adam, interpretado por los bailarines Anya Nesvytaylo y Roddy Doble, del Ballet Canadiense. Este paso a dos es uno de los fragmentos más famosos y exigentes del repertorio clásico; los bailarines logran momentos de gran virtuosismo, con grandes saltos, giros y los famosos “fouettes”. Aplausos.

Gracias Monika por esta Gala, a la espera de la próxima.