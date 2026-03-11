Anuncian la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el propósito de promover una mayor comprensión social sobre el autismo y fortalecer el diálogo entre familias, especialistas y ciudadanía, será celebrada la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, del 26 al 28 de marzo en el primer piso de Ágora.

La iniciativa reunirá arte, reflexión y espacios de conversación pública en torno al autismo, abordando temas vinculados con la inclusión, el acompañamiento familiar y los derechos de las personas dentro del espectro.

Como parte central de la jornada, el jueves 26 de marzo a las 6:30 de la tarde será inaugurada la exposición “Alto Relieve: a dos voces”, protagonizada por el joven artista Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, dentro del espectro autista, cuyas obras exploran el color, la textura y el relieve como formas de expresión artística.

La actividad es impulsada por la Mesa de Diálogo por el Autismo, coordinada por Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, padres de Fernando Gabriel, quienes desde hace varios años promueven espacios de sensibilización social y encuentro entre familias, especialistas y ciudadanos interesados en avanzar hacia una cultura más consciente, respetuosa y solidaria frente al autismo.

“Desde Ágora reafirmamos nuestro compromiso de servir como escenario para propiciar un diálogo abierto en torno al autismo, a través de los lienzos de Fernando Gabriel, quien comparte un mensaje de esperanza mediante sus trazos, colores y texturas. Desde hace tres años abrimos nuestras puertas para apoyar iniciativas que promueven la concienciación sobre el autismo y el bienestar de las familias que forman parte de esta comunidad”, afirmó Cony Taveras, la directora comercial del mall.

Autismo

El programa continuará el viernes 27 de marzo con una jornada de charlas organizada junto al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), donde especialistas abordarán temas como el impacto de las pantallas en el autismo, la intervención asistida con animales y la construcción de redes de apoyo para las familias.

Las actividades concluirán el sábado 28 de marzo con un conversatorio titulado “El autismo desde la familia: libros de una madre y un abuelo”, en el que participarán Mery Valerio y Raddamés de la Rosa, autores que comparten sus experiencias familiares a través de la literatura.

Durante esa misma jornada también se presentará el Plan Nacional de Discapacidad, a cargo de Ramón Eduardo Muñoz, representante del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Asimismo, se abordará el tema “Cuidarme para cuidar: bienestar integral sin culpa para personas y familias”, a cargo de la psicóloga Neyelyn Delgado, especialista en trastornos de estrés.

“La exposición ‘Alto Relieve: a dos voces’ forma parte de un esfuerzo por visibilizar el arte como un lenguaje capaz de generar empatía y reflexión social en torno al autismo”, manifestaron Quiroz y Flaviá.

La muestra cuenta con la curaduría de la maestra y artista visual Alma Vásquez. La actividad cuenta además con el respaldo de Seguros Sura, periódico Hoy, Transtar y Típico Bonao, entidades que se han sumado a esta iniciativa de sensibilización y compromiso con la inclusión.

Esta iniciativa tiene como antecedente las exposiciones realizadas en años anteriores en el mismo escenario. En 2024 se presentó Multiverso de Colores, primera muestra del joven artista, mientras que en 2025 se celebró la exposición Camino de Luz. Ambas actividades formaron parte de jornadas de sensibilización sobre el autismo que reunieron a familias, especialistas y público en general, consolidando este espacio como un punto de encuentro para el arte y la concienciación social.

Programa

3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo

Exposición “Alto Relieve: a dos voces”

Del 26 al 28 de marzo de 2026

Ágora, nivel 1

Jueves 26 de marzo

6:30 p.m.

Inauguración oficial

Viernes 27 de marzo

Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

1. Impacto de las pantallas en el autismo

Psiquiatra Edison Rodríguez

2. Construyendo redes de apoyo

Psicóloga Clarindhi Esteban Castellanos

3. Intervención asistida con animales

Educadoras Karen González y Yira Vargas

Sábado 28 de marzo

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Plan Nacional de Discapacidad – CONADIS

Ramón Eduardo Muñoz

Cuidarme para cuidar: bienestar integral sin culpa para personas y familias

Psicóloga Neyelyn Delgado

El autismo desde la familia

Libros de una madre y un abuelo: Mery Valerio y Raddamés de la Rosa.