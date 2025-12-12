Navidad con sabor a mar

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

En Navidad las mesas se llenan de platos especiales que buscan sorprender tanto visualmente como al paladar, a pesar de que no es una tradición dominicana el pescado y el marisco son una apuesta para asegurar una opción de cena o comida festiva. Elegir una buena receta de pescado o marisco te permite aprovechar al máximo ingredientes de calidad que, además, se pueden preparar con antelación para disfrutar más de la celebración sin prisas en la cocina. Estas son algunas ideas de recetas para tu menú.

Bacalao con gambas, mejillones y bolitas de papa

4 trozos de bacalao desalado

2 libras de papas

16 gambas rojas

16 mejillones

4 tomates maduros

2 zanahorias

1 lata de guisantes congelados

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 decilitro de brandy

4 cucharadas de aceite

sal

perejil

Preparación. Cortar en trozos pequeños los tomates. Pelar y picar el ajo y la cebolla, corta la zanahoria en rodajas. Lava los mejillones y quita las cáscaras de las gambas, reservando las cáscaras y cabezas para más adelante. En una sartén, calienta un par de cucharadas de aceite y sofríe la cebolla durante unos 2 minutos. Añade las rodajas de zanahoria a la cebolla y cocina durante unos 4 minutos. Después, agrega las cabezas y cáscaras de gambas y cocina 2 minutos más. Sazona con sal y vierte un chorrito de brandy, dejando que se evapore un poco. Cocina todo a fuego bajo durante 10 minutos. A continuación, agrega los tomates y el ajo, cocinando durante otros 5 minutos. Añade suficiente agua para cubrir los ingredientes y deja que hierva a fuego lento durante 30 minutos. Una vez cocinado, licua la mezcla y pasa por un colador fino para obtener una salsa suave. Pela las papas y, con la ayuda de un sacabolas, extrae pequeñas bolitas. En una cazuela, calienta el aceite restante y fríe las bolitas de papa hasta que se doren ligeramente. Luego, vierte la salsa previamente colada sobre las papas y deja cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos. Agrega el bacalao, las colas de gambas, los mejillones y los guisantes (si son congelados, previamente descongelados). Cocina durante 10 minutos adicionales. Justo antes de servir, espolvorea un poco de perejil fresco picado.

Guiso fácil de gambas y sepia con guisantes

400 gramos de guisantes congelados

1 sepia

400 gramos de gambas peladas

1 cebolla

2 diente de ajo

2 tomate maduros

1 ramita de perejil

Aceite de oliva

300 mililitros de caldo de pescado sin sal

250 gramos de arroz

orégano

Preparación. Calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela, sofríe 2 minutos las gambas por tandas y resérvalas. Pela y pica la cebolla y los ajos. Agrega a la cazuela otra cucharada de aceite y sofríe el ajo y la cebolla 5 minutos. Parte los tomates por la mitad y rállalos. Incorpóralos y rehógalos 4 o 5 minutos, hasta que se evapore el agua que sueltan. Lava la sepia, sécala y trocéala. Añade la sepia a la cazuela y cuece 5 minutos más. Agrega los guisantes al sofrito de sepia y cubre con el caldo. Cuece 15 minutos. Incorpora las gambas, espolvorea con el perejil lavado y picado y sirve.