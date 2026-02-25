“Los Artesanos Volumen I”, exposición fotográfica y artística

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Carnaval Vegano, manifestación que nació mucho antes de tomar las calles cada mes de febrero, tiene su origen en los talleres, en las manos de los artesanos, que llevan a cabo los procesos manuales que convierten materiales simples en identidad cultural.

Esa esencia, es la que retrata la exposición fotográfica y artística “Los Artesanos – Volumen I”, una muestra que documenta, a través del ‘storytelling’ visual, el origen y la evolución de los disfraces, caretas y vejigas del carnaval más emblemático del país.

La exposición revela no solo lo que el público aprecia durante los desfiles, sino también aquello que permanece fuera de escena: el trabajo silencioso, minucioso y artesanal que sostiene una de las expresiones culturales más importantes de la República Dominicana.

A través de imágenes y piezas artísticas, la muestra evidencia cómo el Carnaval Vegano evoluciona con el tiempo sin perder su esencia y tradición.

“Los Artesanos – Volumen I” es una obra del fotógrafo y publicista Yoman Núñez, conocido en redes sociales como Yoman Photographer, quien a través de su lente rinde homenaje a los creadores que dan vida al carnaval desde sus talleres.

La dirección artística de la exposición estuvo a cargo de Gabriel George, aportando una visión estética que conecta tradición, arte y contemporaneidad.

El evento, realizado en enero pasado en el Museo del Carnaval de La Vega, contó con la asistencia de destacadas personalidades, gestores culturales y catadores de arte, quienes valoraron la propuesta como un aporte significativo a la preservación de la memoria cultural del carnaval.

Durante el encuentro con el arte folclórico, el artista expresó su agradecimiento al Museo del Carnaval de La Vega, al pueblo vegano y al público nacional por el respaldo continuo al arte, la cultura y a las manifestaciones que fortalecen la identidad dominicana.