Muestra
“Los Artesanos Volumen I”, exposición fotográfica y artística
Con esta exposición se exaltó el trabajo silencioso y creativo que realizan los artesanos en los talleres, en donde convierten materiales en piezas de identidad
El Carnaval Vegano, manifestación que nació mucho antes de tomar las calles cada mes de febrero, tiene su origen en los talleres, en las manos de los artesanos, que llevan a cabo los procesos manuales que convierten materiales simples en identidad cultural.
Esa esencia, es la que retrata la exposición fotográfica y artística “Los Artesanos – Volumen I”, una muestra que documenta, a través del ‘storytelling’ visual, el origen y la evolución de los disfraces, caretas y vejigas del carnaval más emblemático del país.
La exposición revela no solo lo que el público aprecia durante los desfiles, sino también aquello que permanece fuera de escena: el trabajo silencioso, minucioso y artesanal que sostiene una de las expresiones culturales más importantes de la República Dominicana.
A través de imágenes y piezas artísticas, la muestra evidencia cómo el Carnaval Vegano evoluciona con el tiempo sin perder su esencia y tradición.
“Los Artesanos – Volumen I” es una obra del fotógrafo y publicista Yoman Núñez, conocido en redes sociales como Yoman Photographer, quien a través de su lente rinde homenaje a los creadores que dan vida al carnaval desde sus talleres.
La dirección artística de la exposición estuvo a cargo de Gabriel George, aportando una visión estética que conecta tradición, arte y contemporaneidad.
El evento, realizado en enero pasado en el Museo del Carnaval de La Vega, contó con la asistencia de destacadas personalidades, gestores culturales y catadores de arte, quienes valoraron la propuesta como un aporte significativo a la preservación de la memoria cultural del carnaval.
Durante el encuentro con el arte folclórico, el artista expresó su agradecimiento al Museo del Carnaval de La Vega, al pueblo vegano y al público nacional por el respaldo continuo al arte, la cultura y a las manifestaciones que fortalecen la identidad dominicana.