Así fue la moda en 2025

La moda se reinventa cada año y en el 2025 vimos innovación, con guiños al pasado y apuestas al futuro. Este año las tendencias estuvieron marcadas por muchos estilos entre los que destacaron estos seis que mencionamos aquí:

Verde pistacho

Pantone propuso el marrón mocha mousse, pero las pasarelas tenían otro plan: 2025 estuvo teñido de pistacho, un color entre amarillo y verde que, en su vertiente pastel, es muy fácil de combinar con otros colores de primavera como rosa, blanco, azul o el propio verde en otro tono.

Transparencias

Varias casas emblemáticas han coincidido en incluir tejidos transparentes en sus colecciones, y también en combinaciones: con superposiciones que camuflen algunas zonas del cuerpo.

Accesorios XL

Mientras el minimalismo ganaba terreno en los armarios de las chicas clásicas, la corriente bohemia trae de vuelta a su opuesto: los accesorios inmensos.

Bailarinas

La inspiración ballet la que coronó a las bailarinas como el zapato estrella de 2025. Lo dicen marcas como Ferragamo y también Simone Rocha, que apuestan por llevar este calzado plano y femenino durante las fiestas.

Preppy' rompedor

Para que una tendencia retro triunfe de nuevo, tiene que adaptarse a la forma de vivir actual, y también a los gustos.

Y eso es lo que ha hecho el estilo preppy o college, que sigue manteniendo básicos como la camisa, el jersey y los mocasines, lo que aún se llevan con fuerza.