Fin de año
Así fue la moda en 2025
En resumen: contamos seis tendencias que han triunfado durante este año 2025, y que por de más terminaron marcando la moda y el estilismo. Las prendas y las estéticas que prometían arrasar estos 12 meses finalmente lo hicieron
La moda se reinventa cada año y en el 2025 vimos innovación, con guiños al pasado y apuestas al futuro. Este año las tendencias estuvieron marcadas por muchos estilos entre los que destacaron estos seis que mencionamos aquí:
Verde pistacho
Pantone propuso el marrón mocha mousse, pero las pasarelas tenían otro plan: 2025 estuvo teñido de pistacho, un color entre amarillo y verde que, en su vertiente pastel, es muy fácil de combinar con otros colores de primavera como rosa, blanco, azul o el propio verde en otro tono.
Transparencias
Varias casas emblemáticas han coincidido en incluir tejidos transparentes en sus colecciones, y también en combinaciones: con superposiciones que camuflen algunas zonas del cuerpo.
Accesorios XL
Mientras el minimalismo ganaba terreno en los armarios de las chicas clásicas, la corriente bohemia trae de vuelta a su opuesto: los accesorios inmensos.
Bailarinas
La inspiración ballet la que coronó a las bailarinas como el zapato estrella de 2025. Lo dicen marcas como Ferragamo y también Simone Rocha, que apuestan por llevar este calzado plano y femenino durante las fiestas.
Preppy' rompedor
Para que una tendencia retro triunfe de nuevo, tiene que adaptarse a la forma de vivir actual, y también a los gustos.
Y eso es lo que ha hecho el estilo preppy o college, que sigue manteniendo básicos como la camisa, el jersey y los mocasines, lo que aún se llevan con fuerza.