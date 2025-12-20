Asistentes de La granja SD podrán interactuar con animales y presenciar ordeños de vaca

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Alma Lajara, de la parte administrativa de La Granja SD invito la tarde de este sábado a las familias dominicanas a darse cita en el evento, ubicado en el kilometro 10 de la autopista Duarte.

Sostuvo que los asistentes podrán tener interacción con cada uno de los animales, entre ellos figuran: perros, caballos, conejos y pollos.

"La granja SD", evento creado para toda la familia, también contara con presentaciones en vivo, talleres, degustaciones y ventas de alimentos, durante los dos días que estará disponible, sábado 20 y domingo 21.

"Tendremos experiencias vivenciales, como un ordeño en vivo y además de eso, talleres prácticos en los viveros, con quesos y otras cosas de nuestro campo dominicano".

Esta es la segunda vez que se realiza el evento, organizado por Sanut.