Decenas de familias se dan cita al primer día de "La granja", en su segunda edición

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Esta Navidad, Sanut vuelve a traer La Granja sin salir de la ciudad, un evento pensado para toda la familia, pero especialmente para los más pequeños del hogar.

La actividad, que es totalmente libre de costo, se llevará a cabo este sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, degustaciones, ventas de alimentos, interacción con los animales y talleres, en un ambiente diseñado para compartir en familia.

Con entusiasmo, los niños y sus padres hablaron a las cámaras del periódico Hoy y enumeraron las actividades que ya habían realizado, así como también las que aun deseaban realizar.

Asimismo, comerciantes también exhortaron a la población a no quedarse en sus hogares e ir a disfrutar de "La granja SD", versión Navidad que estará disponible durante este fin de semana desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.