El autismo no es una enfermedad, es una manera diferente de vivir

Aunque hay muchas personas autistas diagnosticadas, igual hay muchas otras que no lo están y es necesario que las ‘neurotípicas’ (que no tienen la condición), entiendan mejor los neurodivergentes, explica el psicólogo clínico venezolano, Ángel Reverol.

El especialista, quien estará en República Dominicana el 18 de este mes, junto a otros especialistas, en el tercer congreso “Eduquemos sobre el autismo”, invitado por la Fundación Manos Unidas por el Autismo y la Fundación Refidomsa.

El especialista abordará dos ponencias: “Estrategias de intervención en crisis”, al inicio del evento y “Aspectos neurológicos que no son autismo”, al cierre de la jornada.

Y para conocer un poco más sobre sus experiencias como profesional de la conducta y como persona con la condición, lo entrevistamos previamente en exclusiva para Vivir.

El especialista afirma que es fundamental que tanto las personas neurotípicas como las neurodivergentes se integren, conversen, entiendan sobre cómo es la vida de uno u otro lado, para de ese modo construir y edificar grandes relaciones humanas.

“Hay muchas personas autistas diagnosticas y no diagnosticadas que son funcionales y exitosas, las cuales pueden hacer grandes cosas, incluso, adolescentes que ya he visto su potencial de que podrán hacer grandes cosas”.

Sobre entender a las personas con la condición, Ángel Reverol revela que desde niño recibió innúmeros ‘motes’, los cuales les hacían sentir enojo y que las relaciones con los demás no fueran muy agradables.

En el Congreso

Ángel Reverol explica que expondrá sobre la intervención en crisis, especialmente en personas que presentan trastornos psiquiátricos, ya que con frecuencia se suele hablar de estrategias generales o del uso de medicación, dejando de lado lo más importante: las actitudes del profesionales, la lectura adecuada del contexto, el manejo emocional del momento crítico y la contención verbal y no verbal.

Precisa el psicólogo que abordará, específicamente, cómo actuar ante brotes psicóticos, desregulación emocional severa y crisis conductuales, debido a que no todos los cuadros requieren el mismo abordaje y que “una intervención inadecuada puede empeorar la situación”.

Asimismo, sobre la segunda ponencia: “Aspectos neurológicos que no son autismo”, indica que existen múltiples condiciones que pueden confundirse con autismo, las cuales no lo son, aunque en algunos casos puedan coexistir.

El especialista cita como ejemplo el síndrome X frágil, alteraciones cromosómicas, discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, trastorno específico del aprendizaje, como la dislexia o discalculia, así como dificultad en la escritura.

Afirma que estas condiciones pueden generar dificultades sociales, comunicacionales o sensoriales, no obstante, no implican necesariamente un diagnóstico de autismo.

En ese sentido, considera fundamental una evaluación clínica rigurosa y un diagnóstico diferencial adecuado y oportuno.

Importancia de la evaluación

“Recibí mi diagnóstico en la adultez, cerca de los 40 años, siendo ya profesional. Soy profesional desde los 19 años. De niño fui diagnosticado con Asperger, alrededor de los nueve años, pero esa información no me fue comunicada por desconocimiento y falta de recursos de la época. Fue en la adultez, ante ciertos desafíos persistentes, que pude comprender mi historia personal y profesional, desde una mirada clara y respetuosa”, relata Reverol.

Refiere que antes del diagnóstico vivía con síntomas constantes de ansiedad, irritabilidad, dificultad para encajar socialmente y una alta sobrecarga sensorial, por lo que durante muchos años recibió tratamientos farmacológicos sin mejoras significativas.

“Hoy, con el diagnóstico, mi vida es más consciente, organizada y respetuosa de mis límites.