Balnearios de Bonao para pasarla bien ahora en el asueto Semana Santa

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Bonao. Monseñor Nouel es una provincia conocida internacionalmente por la belleza de sus balnearios y la simpatía de su gente, un pueblo que goza de envidiables destinos para el disfrute de familias y amigos.

Pero para quienes prefieren un destino fresco y montañoso, están esos ríos y balnearios con sus cristalinas aguas.

Al noroeste de la ciudad está Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel, aproximadamente a 85 kilómetros de la capital, es uno de los destinos preferidos por los bañistas ya que ofrece opciones de ríos y balnearios para disfrutar y apaciguar el sofocante calor del verano o en cualquier época del año.

Balneario Camellón



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El balneario Camellón, que está justo sobre el río Masipedro, es una excelente opción para olvidar los embotellamientos y salir de la cotidianidad urbana que envuelve el trabajo y otras obligaciones.

Camellón es una piscina seminatural, de agua fría, formada por un pequeño reservorio que sirve de captación del líquido.

Llegar hasta él no resulta difícil, pues el trayecto está en buenas condiciones lo que hace que el viaje sea más cómodo. Una vez en el balneario, solo es bajar unas escalinatas y listo, a disfrutar del agua.

A lo largo del río se colocan mesas con sombrillas y sillas para quienes desean permanecer en el agua todo el tiempo; además de que hay pequeños negocios que ofrecen diversas comidas y bebidas, así como música para ambientar el lugar. Hay quienes llevan su comida o los alimentos crudos para cocinarlos allí.

La gente opina maravillas de Bonao



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“Me encanta venir aquí, mis padres me traían desde pequeña; resulta un lugar seguro para disfrutar con amigos y la familia.

Además el agua es fría y con todo el calor que hace en este país, hay que darse su escapadita de vez en cuando”, manifestó mientras acomodaba sus pertenencias en una mesa dentro del agua, manifestó una visitante.

El balneario Camellón semanalmente es frecuentado por bañistas locales y extranjeros que junto a sus familias prefieren la frescura que ofrecen los ríos antes que las altas temperaturas de las playas.

En temporadas normales, este destino resulta seguro para toda la familia ya que, en gran parte de su extensión, las aguas no son profundas, sin embargo, ante la ocurrencia de lluvias se debe tener la mayor precaución.

Río Fula



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Uno de los más conocidos en Bonao y el resto del país es el río Fula, una fuente de agua dulce que nace en la Cordillera Central.

Su entrada está ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Bonao, a mano izquierda rumbo a La Vega. El trayecto está rodeado casi en su totalidad por viviendas, colmados, ventas de comidas y algunos negocios de diversión.

Este río se caracteriza por pequeños charcos en toda su extensión, donde los diferentes negocios colocan mesas y sillas de alquiler para los visitantes.

La naturaleza contribuye, además, con frondosos árboles que hacen del ambiente un lugar más fresco y acogedor.

Las sombrillas de colores colgadas en el aire dan un toque alegre y tropical al espacio donde asisten cientos de bañistas para pasar un rato agradable junto a los suyos.

El río Fula es famoso por la comida en leña que en su entorno se prepara y es que, los diferentes negocios ofrecen un menú variado que implica cocinar por encargo, siendo lo más solicitados una guinea o gallina que se escoge viva, cuyo precio se define de acuerdo al peso y complemento, que puede ser moro de habichuelas, gandules o víveres.

Sin lugar a dudas, Bonao ofrece una diversidad de balnearios donde el ambiente se presta para pasarla bien y olvidarse unas horas del calor.

Además, los aficionados al turismo de montaña y senderismo tienen allí lugares paradisíacos para visitar y conocer, ya que su montaña cuenta con exuberante vegetación.

Entre los principales ríos de Bonao también están el Yuna, Masipedro, Yuboa, Jayaco, Cañabón, Arroyo Avispa, Blanco, Jima, Juma, Tireo, Maimón y una serie de arroyos.