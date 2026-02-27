“La bandera”, nutritiva... si es equilibrada

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

“La bandera”, almuerzo distintivo de la gastronomía dominicana, compuesto por arroz, habichuelas, carnes, ensaladas de verduras, aguacate, plátanos fritos o arepitas, es un plato nutritivo. Sin embargo, los dominicanos lo consumen en proporciones erróneas.

El error se comete al momento de servirlo, por lo general, no se toma en cuenta la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas recomendada.

A fin de edificar a la población, consultamos a la especialista en Nutriología Clínica, doctora Giselle Escaño, conocida como ‘Dra. GI’, del Centro Escaño Endocrinología & Estética, quien hace las recomendaciones adecuadas en proporciones para un consumo correcto de “La “bandera”.

Doctora Giselle Escaño

Además, rendimos tributo a este rico plato a propósito de la celebración del Mes de la Patria.

La ‘Dra. GI’ explica que desde el punto de vista nutricional “La bandera” puede considerarse un plato equilibrado, siempre y cuando se distribuya adecuadamente en cuanto a los macronutrientes, y sean moderadas las porciones.

“‘La bandera dominicana’ es nuestra identidad cultural, plato que es muy valioso, si lo consumimos de manera adecuado, ya que se convierte en una comida nutricionalmente saludable”.

Explica que el organismo necesita para desarrollar correctamente sus funciones, un aporte equilibrado de carbohidratos, proteínas, grasas saludables, así como minerales , vitaminas y fibras, los cuales deben obtenerse de la alimentación diaria, y “La bandera”, cuenta con esos nutrientes, todo depende de la distribución.

Indica la ‘Dra. GI’, que según las guías nutricionales, basado en el plato saludable, la distribución porcentual recomendada para “La Bandera” es la siguiente:

El 50% del plato (mitad) debe ser de vegetales o leguminosas tales como: lechuga, tomate, pepino, las habichuelas que aportan fibra y favorecen a la flora intestinal por sus antioxidantes, minerales y vitaminas).

Asimismo, el 25% del plato debe ser de carbohidratos complejos, como son el arroz, preferiblemente integral, el que afirma es una fuente principal energética y que con una porción adecuada contribuye al mantenimiento de la glucemia, y el adecuado funcionamiento cerebral y rendimiento físico.

Continúa la experta, que el 25% restante del plato debe ser de proteínas, preferiblemente carnes magras, entre las que señala: pechuga de pollo. Recomienda el consumo de pescados.

“Estas proteínas de alto valor biológico, son esenciales para la síntesis de la masa muscular, la saciedad y una mejor función inmunológica”, precisa la doctora.

La doctora Giselle Escaño, localizable en las direcciones Dragiescano@icloud.com, www.dragi.do y @dra_gi, concluye sus recomendaciones llamando a la población a evitar el exceso de grasas y comidas fritas, limitar el consumo de sal, y a controlar las porciones, según las condiciones clínicas, metabólicas y físicas de cada persona.

A propósito de que hoy, además de ser el Día de la Independencia Nacional, es el Día de la Bandera, es importante conocer los aportes de este plato.