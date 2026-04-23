Bonao y La Vega lideran actividades

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La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 continúa consolidándose como un importante espacio de encuentro para la literatura y el arte, con una jornada que puso en relieve el valor de la narrativa y la identidad de las provincias, destaca una nota enviada desde el Ministerio de Cultura.

El programa inició en el Pabellón El Poder de las Buenas Palabras con una lectura narrativa a cargo de Johanna Díaz y Karla Mya Núñez, quienes resaltaron la importancia de la literatura como alimento del espíritu, subrayando que leer y contar historias no solo entretiene, sino que también constituye una herramienta esencial para el desarrollo del pensamiento crítico y la empatía en la sociedad contemporánea.

Uno de los momentos más significativos de la jornada, dice la nota, tuvo lugar en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía, con la presentación de obras de autores de Monseñor Nouel. En este espacio la Unión de Escritores de la provincia destacó el papel de sus miembros como “custodios de la memoria histórica”, enfatizando que escribir desde la provincia representa un acto de resistencia cultural.