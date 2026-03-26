Brenda Pérez presenta 'Mar y Tierra': una exposición que celebra la naturaleza de Jarabacoa

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Del Palacio de Bellas Artes a Jarabacoa: Brenda Pérez presenta su exposición itinerante “Mar y Tierra”

La muestra pictórica, inspirada en los paisajes y la atmósfera natural de Jarabacoa, forma parte de una exposición itinerante presentada recientemente en el Palacio de Bellas Artes y cuenta con el texto crítico de la historiadora de arte Marianne de Tolentino.

Jarabacoa, República Dominicana – 12 de marzo de 2026.

La artista dominicana Brenda Pérez inauguró el pasado 12 de marzo su tercera exposición individual itinerante, titulada “Mar y Tierra”, en la Casa de la Cultura de Jarabacoa, en una velada cultural que reunió a destacadas personalidades, gestores culturales, empresarios y amantes del arte de esta reconocida ciudad de montaña.

La exposición forma parte de un proyecto expositivo itinerante que fue presentado recientemente en el emblemático Palacio de Bellas Artes, uno de los espacios culturales más representativos del país, desde donde la muestra inicia su recorrido por diversos centros culturales de la República Dominicana.

Inspirada en la riqueza natural de Jarabacoa, la exposición reúne una selección de obras donde la artista explora la relación entre la naturaleza, la luz y la memoria del paisaje dominicano. Muchos de los paisajes representados en las pinturas están inspirados directamente en el pueblo de Jarabacoa, en sus montañas, su vegetación exuberante y la atmósfera particular que caracteriza esta región del Cibao.

Las obras, de gran fuerza expresiva y notable dominio técnico, reflejan la sensibilidad pictórica que ha distinguido la trayectoria de Brenda Pérez durante más de tres décadas de dedicación a las artes visuales, consolidando un lenguaje artístico profundamente vinculado con la naturaleza y el paisaje caribeño.

La realización de esta muestra contó con el valioso apoyo de la Casa de la Cultura de Jarabacoa, bajo la dirección de Daniel Ortiz, así como del Ayuntamiento de Jarabacoa y del Foro Cultural de Jarabacoa, instituciones que respaldaron esta iniciativa cultural que contribuye al fortalecimiento de la vida artística y cultural del municipio.

Mi casita en la montaña, Oleo sobre tela

La exposición cuenta además con el texto crítico de la reconocida historiadora y crítica de arte Marianne de Tolentino, quien resalta en su escrito la sensibilidad cromática y la profundidad emocional presentes en la obra de la artista, subrayando su capacidad para interpretar el paisaje dominicano desde una mirada contemporánea y profundamente poética.

La noche inaugural se desarrolló en un ambiente de gran entusiasmo y acogida por parte del público, consolidando esta muestra como uno de los encuentros culturales más destacados de la temporada en Jarabacoa.

Con esta exposición itinerante, Brenda Pérez reafirma su compromiso con la difusión del arte dominicano y con la creación de espacios de encuentro entre la pintura, la naturaleza y la comunidad.