Broches: la gran tendencia

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

A principio de año, durante las semanas de la moda, las principales firmas mostraron en pasarela las claves que definirían el estilo de la temporada invernal. Entre todas las propuestas, hubo un elemento que destacó de forma clara y constante: el broche. Su presencia fue especialmente notable en las colecciones de Miu Miu y Carolina Herrera.

En ambos casos, el broche dejó de ser un simple complemento para convertirse en un eje central del look. Mientras la firma italiana lo incorporó sobre abrigos y cazadoras, aportando un aire sofisticado y moderno, Carolina Herrera lo utilizó para transformar prendas básicas como jerséis y vestidos, elevándolos con un toque de joyería elegante.

Los broches

La apuesta para la próxima temporada es usar esta joya para decorar jerséis, abrigos, cerrando pañuelos y bufandas o decorando las solapas de americanas y blazers, augurando así el regreso triunfal de una de las piezas menos usadas del joyero.

Los broches

Cómo llevar el broche

Las expertos de moda han hecho más que reconfirmar el poder del broche, capaz de elevar cualquier estilismo así como lograr que sean más originales. Como ideas la gran fórmula de esta temporada pasa por llevarlo por encima de chaquetas y prendas de punto. Además, como tip, al elegir un broche en clave de logomanía o con piedras preciosas los estilismos quedan automáticamente elevados. Si quieres variar tu look, utiliza el broche como un sustituto de collar en el centro de tu escote para atraer la atención hacia el rostro.