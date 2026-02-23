CAESCO realizará diálogo sobre desafíos contemporáneos de la democracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) realizará el Espacio Legislativo: Democracia, gobernanza y escenario internacional, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la democracia en un contexto internacional marcado por transformaciones geopolíticas, tensiones institucionales y la redefinición del orden global.

Al referirse a la iniciativa, Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, señaló que “en un entorno global cada vez más complejo, es indispensable generar espacios de análisis sereno y plural que permitan comprender cómo los cambios internacionales inciden en nuestras instituciones democráticas y en la calidad de la gobernanza. Este diálogo busca aportar criterio y fortalecer una toma de decisiones pública informada y responsable”.

El panel contará con la participación de María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia; de Juliana O’Neal, diputada por Santo Domingo Este y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación de la Cámara de Diputados; y del Dr. Pascal Peña-Pérez, abogado y docente . La moderación estará a cargo del periodista y consultor en comunicación estratégica Cristian Cabrera.

CAESCO

El evento, que se llevará a cabo el martes 24 de febrero en el Hotel Catalonia a las 10:00 de la mañana, propone un espacio plural de intercambio entre especialistas y representantes del ámbito legislativo, orientado a examinar las dinámicas de la política internacional y su impacto directo en los sistemas democráticos, los modelos de gobernanza y la formulación de políticas públicas a nivel nacional.

Otáñez señaló que Espacio Legislativo busca que la ciudadanía comprenda el escenario internacional como un factor clave para la estabilidad democrática, el ejercicio del poder público y la calidad de la gobernanza.