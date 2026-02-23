Japón fortalece la recolección de residuos en Santo Domingo Norte con nueva flota de camiones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Norte. — En una muestra del alto estándar de calidad que caracteriza la cooperación japonesa en todo el mundo, la Embajada del Japón en la República Dominicana realizó la entrega de modernos camiones compactadores Isuzu totalmente nuevos al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con el objetivo de fortalecer el sistema de recolección de residuos sólidos en esa demarcación.

La donación forma parte de los programas de asistencia técnica que impulsa el gobierno japonés en países aliados, reconocidos por su rigurosa selección de equipos, privilegiando soluciones de larga vida útil, eficiencia operativa y desempeño comprobado en entornos urbanos exigentes. A nivel global, las donaciones japonesas suelen incorporar tecnologías confiables y de alto rendimiento, lo que ha consolidado su reputación en proyectos de cooperación municipal.

Las unidades entregadas corresponden a configuraciones de la reconocida plataforma Isuzu, una marca asociada a robustez mecánica, durabilidad estructural y eficiencia en operaciones intensivas. Este tipo de camiones es ampliamente utilizado en sistemas de limpieza urbana en diversos mercados internacionales, especialmente donde se requieren equipos capaces de soportar jornadas prolongadas y condiciones climáticas demandantes.

En el mercado dominicano, la línea especializada para residuos sólidos es conocida como ISUZU POWER STAR, orientada específicamente a soluciones compactadoras y equipos de saneamiento urbano que combinan ingeniería de alto estándar con sistemas diseñados para maximizar rendimiento y vida útil.

En República Dominicana, la distribución de esta línea es representada por MTE Group, empresa que ha introducido estas configuraciones en distintas flotas municipales, como parte de un proceso gradual de modernización de los sistemas de recolección de residuos sólidos en el país.

Con esta entrega, Santo Domingo Norte fortalece su capacidad operativa en materia de limpieza urbana y se integra a la tendencia de municipios que avanzan hacia modelos de gestión más eficientes, apoyados en tecnologías de estándar internacional disponibles en el mercado local.