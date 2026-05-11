Cámara de Comercio de España presenta logros

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La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CAMACOESRD) celebró su asamblea general ordinaria en un momento trascendental de la relación bilateral en materia comercial y de inversión, reflejado en el liderazgo español en el ámbito de la inversión extranjera directa en el país.

Durante el evento se presentaron las memorias de gestión del pasado año, en el que la entidad superó la barrera de los 400 miembros.

En ellas, se incluyen informaciones sobre la evolución en la que está envuelta CAMACOESRD hacia la tenencia de un rol más destacado como impulsora de las actividades comerciales y de inversión a través del acompañamiento de las empresas afiliadas.

También a través de su participación en espacios de toma de decisión en las áreas de políticas públicas y regulaciones, donde viene ganando influencia para conectar, orientar y facilitar decisiones en momentos clave para el tejido empresarial.

Francisco (Paco) Pérez Menéndez, presidente, indicó que en el último año, CAMACOESRD gestionó 1,225 consultas empresariales, un aumento de 17.6 % respecto del periodo anterior. Esto ayuda a dar respuestas y acompañamiento a las empresas socias y a las que llegan desde España para moverse con mayor seguridad en temas de inversión y comercio exterior.

“Nuestro enfoque se ha centrado en generar valor real para las empresas, no solo desde la representación, sino a través de iniciativas concretas que respondan a lo que hoy necesitan”, afirmó Pérez Menéndez.