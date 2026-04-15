Carlos José Hernández, director Cibao Sur de Infotep

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El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) designó a Carlos José Hernández Sánchez como director de la Regional Cibao Sur, mediante el circular número 1-002, una disposición adoptada por la Dirección General, encabezada por Maira Morla Pineda, y aprobada por la Junta Directiva.

Morla Pineda expresó que el Infotep reafirma el compromiso con el fortalecimiento.