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Designación

Carlos José Hernández, director Cibao Sur de Infotep

Indican que el nuevo titular cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la institución y sólida formación en gestión

Carlos José Hernández S.

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El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) designó a Carlos José Hernández Sánchez como director de la Regional Cibao Sur, mediante el circular número 1-002, una disposición adoptada por la Dirección General, encabezada por Maira Morla Pineda, y aprobada por la Junta Directiva.

Morla Pineda expresó que el Infotep reafirma el compromiso con el fortalecimiento.

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