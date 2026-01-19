El Carretón de Libros realiza conversatorio sobre el poemario “Lo que se hizo voz”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Carretón de Libros de la Ciudad Colonial realizó el conversatorio “Lo que se hizo voz”, un encuentro que busca propiciar el diálogo entre la poesía, la ilustración y la expresión corporal, como parte del esfuerzo de esta organización de impulsar la cultura en el país, al tiempo de brindar herramientas útiles para nuevos escritores.

La actividad, realizada este fin de semana, contó con la participación de la escritora María Emilia García Portela y el ilustrador Gerardo Castillo Valenzuela, quienes compartieron con el público reflexiones en torno a sus procesos creativos y a la mezcla de lenguajes que atraviesa la obra presentada. El conversatorio toma su nombre del primer libro publicado por García Portela, Lo que se hizo voz, un poemario editado en 2025 en Santo Domingo, que marca su debut editorial.

María Emilia García Portela posee un máster en Artes Escénicas y Gestión Cultural y es fundadora y gestora de ArtMo, Compañía del Movimiento, una entidad dedicada a la creación de manifestaciones artísticas y a la producción de eventos culturales. Por su parte, Gerardo Castillo Valenzuela es ilustrador, escritor y estudiante de término de Comunicación Digital, y ha participado en proyectos como Litevisual y Nubarrones Malva.

Como parte de la programación, el conversatorio incluyó una intervención artística de Génesis Brito, bailarina del Ballet Nacional Dominicano, cuya participación aportó una dimensión escénica que dialogó con la poética del libro y enriqueció la experiencia del público.

Al final del evento, los asistentes disfrutaron del obsequio de un ejemplar del libro entregado por la misma autora. Los interesados en leer la obra de García Portela pueden acercarse a cualquiera de las sucursales de El Carretón de Libros y tomarla prestada de forma gratuita por quince días.

El Carretón de Libros: espacio para las letras

Esta actividad forma parte del itinerario educativo que desarrolló la Fundación El Carretón de Libros, consolidándose como un espacio de encuentro para la literatura y el arte en general, promoviendo el intercambio entre creadores y comunidades lectoras en el espacio público. Actualmente, El Carretón cuenta con cinco sucursales: dos en Santo Domingo, Moca, Boca Chica y Puerto Plata, desde donde pone a disposición de todos los lectores cientos de libros totalmente gratis.