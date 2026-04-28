Qué hacer en caso de un accidente laboral en RD: guía básica para trabajadores

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ante un accidente laboral, saber cómo actuar puede marcar la diferencia. Ya sea que seas la persona afectada o un compañero, hay una serie de pasos para brindar asistencia inmediata y garantizar el debido reporte del caso.

¿Qué hacer en el momento del accidente?

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, estas son las acciones básicas:

1.Pedir ayuda de inmediato

Notifica a un compañero sobre lo ocurrido para que pueda activar el protocolo de asistencia.

2. Brindar apoyo al afectado

Si estás en condiciones, colabora con la persona lesionada mientras llega ayuda especializada.

3. Contactar al personal médico

Solicita asistencia de la unidad médica o primeros auxilios disponible en el lugar de trabajo.

4. Traslado a un centro de salud

Si la situación lo requiere, el trabajador debe ser referido al centro médico más cercano.

5. Solicitar certificación médica

Este documento es clave para reportar el caso ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

6. Notificar a Recursos Humanos

Se debe completar el formulario correspondiente para formalizar el reporte.

7. Guardar facturas

En caso de gastos médicos, conserva los comprobantes originales para su reembolso.

Importante: todos los documentos deben presentarse en original, aunque se recomienda guardar copias.

¿Cómo reportar el accidente al IDOPPRIL?

El reporte oficial se realiza ante el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, y existen dos vías:

1. Formularios físicos o digitales

Aviso de Accidente de Trabajo (ATR-2)

Aviso de Enfermedad Profesional (EPR-1)

Estos están disponibles en su portal web y oficinas a nivel nacional.

2. A través de la plataforma en línea

El empleador también puede realizar el proceso digitalmente: