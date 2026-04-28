Cómo reportar
Qué hacer en caso de un accidente laboral en RD: guía básica para trabajadores
En caso de gastos médicos, conserva los comprobantes originales para su reembolso.
Ante un accidente laboral, saber cómo actuar puede marcar la diferencia. Ya sea que seas la persona afectada o un compañero, hay una serie de pasos para brindar asistencia inmediata y garantizar el debido reporte del caso.
¿Qué hacer en el momento del accidente?
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, estas son las acciones básicas:
1.Pedir ayuda de inmediato
Notifica a un compañero sobre lo ocurrido para que pueda activar el protocolo de asistencia.
2. Brindar apoyo al afectado
Si estás en condiciones, colabora con la persona lesionada mientras llega ayuda especializada.
3. Contactar al personal médico
Solicita asistencia de la unidad médica o primeros auxilios disponible en el lugar de trabajo.
4. Traslado a un centro de salud
Si la situación lo requiere, el trabajador debe ser referido al centro médico más cercano.
5. Solicitar certificación médica
Este documento es clave para reportar el caso ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
6. Notificar a Recursos Humanos
Se debe completar el formulario correspondiente para formalizar el reporte.
7. Guardar facturas
En caso de gastos médicos, conserva los comprobantes originales para su reembolso.
Importante: todos los documentos deben presentarse en original, aunque se recomienda guardar copias.
El País
¿Cuántos trabajadores sufrieron accidente laborales en 2025 (y por qué)?
Mayelin Acosta Guzmán
¿Cómo reportar el accidente al IDOPPRIL?
El reporte oficial se realiza ante el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, y existen dos vías:
1. Formularios físicos o digitales
- Aviso de Accidente de Trabajo (ATR-2)
- Aviso de Enfermedad Profesional (EPR-1)
Estos están disponibles en su portal web y oficinas a nivel nacional.
2. A través de la plataforma en línea
El empleador también puede realizar el proceso digitalmente:
- Crear o acceder a su usuario en la plataforma de clientes del IDOPPRIL
- Seleccionar la opción de notificaciones
- Elegir el tipo de reporte (accidente o enfermedad laboral)
- Completar todos los campos requeridos
- Enviar el formulario para generar el número de reporte