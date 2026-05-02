Celebran el Día de la Tierra con charla educativa en Las Minas

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, la Fundación Victoriana Todo Por Amor realizó la charla educativa “Nuestro Planeta, Nuestro Poder”, dirigida a niños y comunitarios del sector Las Minas, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental y promover acciones en favor del planeta.

La actividad contó con la participación de la organización Verdederos, integrada por los ambientalistas Jirka y Michaela Dolan, así como con el acompañamiento del voluntariado Ecohéroes del Ministerio de Medio Ambiente.

El encuentro se llevó a cabo el pasado lunes 20 de abril, a las 5:00 de la tarde, en la calle José Martí, frente al parquecito de Las Minas, donde decenas de asistentes recibieron orientaciones sobre la contaminación, sus consecuencias reales y las acciones individuales que pueden generar un cambio positivo.

Durante la charla, los expositores compartieron sus experiencias recogiendo basura y desarrollando campañas de concienciación ambiental en distintos países, demostrando que el impacto ciudadano es posible cuando existe compromiso colectivo.

Los representantes de Verdederos motivaron a los presentes a asumir una actitud responsable frente al cuidado de los recursos naturales y la protección del entorno.

La fundación agradeció a todos los que hicieron posible la jornada, destacando que se trató de una experiencia enriquecedora y de gran aprendizaje para niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Asimismo, reconoció el respaldo brindado por la directora Wendy Montero, así como por cada colaborador que se sumó a la iniciativa.

Con esta actividad, la Fundación Victoriana Todo Por Amor reafirmó su compromiso con la educación comunitaria y la promoción de valores orientados a la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.