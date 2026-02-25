Celebró su 50 aniversario con muestra colectiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Galería Arte San Ramón celebró su 50 aniversario con la exposición colectiva Posesiones Imaginarias, un proyecto que reunió a 29 artistas residentes en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos.

El evento expositivo busca consolidar un diálogo plural entre diversas generaciones y contextos culturales, explican los organizadores.

Posesiones Imaginarias es un proyecto concebido por el artista Carlos Estrada, presentado especialmente en el marco del aniversario de la institución. La exposición toma como punto de partida el impresionismo, entendido no como una cita estilística, sino como una de las grandes rupturas del arte occidental y, sobre todo, como una actitud abierta a la experimentación.