Circulará antología de cuentos breves

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La Editorial Doble Infinito pondrá a circular la antología “Recuento: Doce voces de la narrativa breve dominicana”, que reúne cuentos de importantes escritores establecidos del país.

La presentación se hará hoy, jueves 26, a las 7:00 de la noche, en el salón Aída Cartagena Portalatín, de la Biblioteca Nacional; y el presentador de la obra será el escritor José Carvajal.

Los antologados son: Efraim Castillo, Avelino Stanley, Emilia Pereyra, Rafael García Romero, José Martín Paulino, Luis R. Santos, Jeannette Miller, Pircilio Díaz, Ramón Saba, Emelda Ramos, Rafael Peralta Romero y Víctor Andrés De Óleo.

Figuran dos ganadores del Premio Nacional de Literatura (Efraim Castillo, 2025; y Jeannette Miller, 2011), un Premio Nacional de Periodismo (Emilia Pereyra, 2019), cuatro miembros de número y correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua (Rafael Peralta Romero, Emilia Pereyra, Emelda Ramos y Avelino Stanley), y el novelista Luis R. Santos, entre otros.