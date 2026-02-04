Circulará “El sendero de la iluminación”.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un emotivo acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, fue puesta en circulación la obra “El sendero de la iluminación”, un libro que recoge y sistematiza las enseñanzas del maestro Swami Gurú Devanand Saraswati Ji Maharaj, referente del mantra yoga meditación y del desarrollo espiritual integral. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional, quien valoró la importancia de abrir los espacios culturales del país a obras que promueven el crecimiento interior.