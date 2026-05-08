¿Alimentos, Qué tan éticos?

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Al escuchar la palabra alimentos éticos o ética alimentaria, posiblemente desconozca de qué se trata, ya que el término tiene que ver con la moral, obligaciones y conductas humanas en todo el ámbito de la palabra.

Filosóficamente tiene una conceptualización basada en lo bueno y lo malo sobre la conducta.

Partiendo de ese contexto, en lo que tiene que ver con la alimentación, igual tiene que ver con reglas, normas, pero enfocadas en los productos que se consumen.

Hablar de ética en la comida puede tener un ruido tal vez intimidador para quienes no estén conscientes de su significado. Sin embargo, es importante aclarar que este término a medida que pasa el tiempo es cada vez más acogido, especialmente por quienes buscan mantener un estilo de vida enfocado en la salud a través de los productos que consumen.

Es llevado a cabo por personas que han decidido tener éticas regularmente sobre las comidas.

¿Qué son los alimentos éticos o ética alimentaria?

Datos colgados en la página https/www. Ethicscouncil.org, indican que la palabra podría resultar un tanto intimidante, o importante solo para especialistas en el campo o personas comprometidas.

No obstante, son decisiones éticas que se toman sobre las comidas regularmente.

La ética alimentaria se enfoca básicamente en puntos esenciales como: bienestar animal, conservación del medio ambiente y alimentación saludable.

El primer punto va dirigido a las personas que llevan una dieta vegetarianas, libre de carne animal, cuya decisión es no comer nada que haya que sacrificar, pero no solo porque posiblemente le desagrade ese alimento, la ética consiste en asumir una postura consciente, basada en el sufrimiento por el que pasa un animal para proporcionar esa carne para el consumo. Es ahí donde entra la ética en pensar que esa práctica está mal.

Además, respecto al cuidado del planeta, hay personas que han decidido comprometerse en consumir solo alimentos de producción orgánica, ya que entienden que los métodos de producción con uso de de pesticidas químicos y fertilizantes artificiales, afectan el ecosistema.

Estas decisiones tomadas de manera pensada no solo en beneficio de manera individual, sino enfocadas en un futuro, es lo que actualmente se denomina alimentos éticos o ética alimentaria.

¿En qué contribuyen estas decisiones en quienes las llevan a cabo?

Según los expertos, en definir los valores que se consideran buenos, los principios que se entienden correctos, con la finalidad de asumir reflexiones positivas.