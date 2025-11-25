Conozca el vehículo que obtuvo cinco estrellas en la clasificación de seguridad de Latin NCAP

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El renovado Hyundai Tucson, que ofrece 6 airbags y control electrónico de estabilidad (ESC) de serie, y que recientemente ha incorporado funciones opcionales de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) bien distribuidas a lo largo de sus versiones, fue probado recientemente por Latin NCAP – el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe – y ha logrado con éxito la máxima calificación de “Cinco Estrellas”.

El vehículo alcanzó 84 % en seguridad para ocupante adulto, 92 % en seguridad para ocupante infantil, 75 % en protección a peatones y usuarios vulnerables de la vía, y 96 % en asistencia a la seguridad general.

“El resultado de cinco estrellas para el Hyundai Tucson en Latin NCAP demuestra los esfuerzos del fabricante por introducir un cambio significativo hacia autos más seguros, lo cual es bien recibido por Latin NCAP y los consumidores. Esperamos con entusiasmo los próximos modelos de Hyundai para mantener la línea de vehículos más seguros”, declaró Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP.

Entre las tecnologías ADAS evaluadas por Latin NCAP, el frenado autónomo de emergencia (AEB) para usuarios vulnerables de la vía (VRU), AEB urbano y extraurbano, los sistemas de asistencia de mantenimiento de carril (lss) y la detección de punto ciego (bsd) mostraron un rendimiento sólido, con LSS y BSD obteniendo la puntuación máxima.

El actual Hyundai Tucson representa la cuarta generación del exitoso y más vendido SUV de Hyundai. Desde su lanzamiento en 2004, se han vendido más de 7 millones de unidades en todo el mundo.

“Hyundai Tucson es nuestro SUV más vendido en la región desde 2004 y representa lo que un SUV verdadero significa para los consumidores. Reinventa la idea de un automóvil familiar gracias a proporciones más dinámicas y deportivas, logrando una apariencia muy progresiva sin comprometer funcionalidad ni seguridad. El sólido resultado obtenido en las pruebas de Latin NCAP de nuestra última versión del Hyundai Tucson demuestra que estamos en el camino correcto, ofreciendo un paquete de seguridad muy completo desde la versión de entrada y brindando a nuestros clientes una experiencia de conducción más segura y de nivel premium”, comentó Gerardo Carmona, vicepresidente de Ventas, Producto y Marketing de Hyundai Motor Centro y Sudamérica.

Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe, es una entidad independiente que ofrece a los consumidores información sobre los niveles de seguridad de los modelos de automóviles comercializados en la región. Sus pruebas se basan en metodologías de reconocido prestigio internacional, otorgando a los vehículos una calificación de seguridad que va de 0 a 5 estrellas, indicando el nivel de protección que ofrecen a los ocupantes adultos e infantiles.

Latin NCAP inició sus actividades en 2010 como una iniciativa conjunta y, en 2014, se estableció formalmente como una asociación bajo una estructura legal. Siempre prueban la versión de seguridad más básica de cada modelo disponible en la región.