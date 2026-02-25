“Corazón Contento”, por el mes del corazón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Laboratorio Amadita, tomando en cuenta que febrero es el mes del amor y la amistad, y un período clave para reforzar la concienciación sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y en la República Dominicana, presentó “Corazón Contento”.

La promoción está orientada a educar, acompañar y motivar a la población a conocer y cuidar activamente la salud de su corazón.

La iniciativa tiene objetivos fortalecer la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes. Sensibilizar a la población sobre la importancia del chequeo anual para salvaguardar la salud del corazón