“Yo creía que su mamá estaba viva… pero era en la caja”: la historia que marcó a una fotógrafa dominicana

“Yo creía que su mamá estaba viva… y era en la caja”.

Arlenis Castillo tenía apenas 10 años cuando entendió que una fotografía puede convertirse en el único recuerdo que queda. Un joven de su pueblo llegó a su casa para pedirle que le hiciera una foto a su madre. Ella tomó su cámara sin imaginar que aquella sería su primera experiencia profesional… y una de las más impactantes de su vida.

“Recuerdo que en mi pueblo la única que tenía cámara era yo, y había un muchacho que no tenía foto de su mamá y fue a mi casa para que yo le hiciera una foto. Yo creía que su mamá estaba viva, pero era muerta. Entonces para mí eso fue algo tremendo cuando llegué a su casa y era en la caja. Él quería un recuerdo de su mamá”, relató al periódico HOY.

“Esa fue mi primera vez trabajando, fue impactante. En ese entonces a mí me daban miedo los muertos”, confesó.

Hoy, Arlenis continúa contando historias, pero ya no desde la inocencia de una niña, sino desde la sensibilidad de una fotógrafa y reportera gráfica que ha capturado algunos de los acontecimientos más importantes de República Dominicana y lleva 16 años de experiencia.

La fotografía, una profesión que frisa la historia

“Lo que más me gusta es que frisa la historia. Pasó algo hoy, lo captaste y todavía pasan los años y está ahí”, expresó la reportera gráfica del periódico HOY.

Para ella, cada imagen tiene un peso propio. “Trabajar como fotógrafa, como camarera gráfica, ha habido momentos que me han tocado, que me han hecho llorar, que me han hecho sonreír. Ha sido una experiencia muy bonita. Uno cuenta una historia con cada fotografía que uno hace. Es bonito”.

Las coberturas que más le impactan son aquellas donde hay niños involucrados. “Me afecta muchísimo donde hay niños involucrados, como madre al fin, siempre termino rompiéndome. Ese es mi punto débil”, afirmó.

Asegura que contar la historia a través del lente es un ejercicio de transparencia. “Cuando veo algo a través del lente como que veo más allá, puedo detectar cosas”.

La fotografía, dice, no es solo su profesión, sino su pasión.

Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo, una fecha que busca rendir homenaje a los profesionales que, a través del lente y su sensibilidad, logran transmitir el sentir de la sociedad.

Con un solo clic pueden inmortalizar emociones, ideas y momentos que trascienden el tiempo, dejando constancia de la historia para las generaciones futuras.