Desafíos del Autismo a debate

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

El periódico HOY reunió la mañana de este martes a ochos actores que trabajan en apoyo a las personas con autismo, entre representantes del gobierno, de la clase médica, presidentas de fundaciones, activistas y padres, durante el conversatorio Hablemos HOY: Autismo e Inclusión, en donde se abordaron los desafío que enfrentan las familias TEA en el país.

Con este conversatorio, el HOY se convierte en el primer periódico del país en abanderar el autismo dentro de su filosofía de responsabilidad social y en diseñar una campaña con visión a la educación y concienciación.

El doctor Edward Guzmán, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), uno de los expositores, hizo un llamado a las aseguradoras privadas para que asuman la cobertura de los afiliados con la condición, en cumplimiento a la Ley 34-23, sobre autismo.

Sobre el programa Senasa Integra, explicó que la aseguradora estatal tiene entre ocho y 10 mil afiliados con la condición, pero que en esta primera etapa solo cubre 3,000. Reiteró la promesa de que el programa será ampliado el próximo año.

El periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Diálogo sobre el Autismo, lamentó que a casi tres años de la promulgación de ley aún se esté violentando. A su juicio externó que el incumplimiento de esta normativa es por falta de voluntad. “Aquí lo que falta es voluntad”, enfatizó.

“Nosotros además de todos los temas que nos ocupan como padres de niños con autismo tenemos que recordar al gobierno que cumpla la ley”, expresó.

Katherine Rodríguez, directora técnica del Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), enfocó su intervención en la necesidad de que todos los sectores se unan para ejecutar el Plan de Discapacidad 25-30, y dar cumplimiento a las leyes.

El psiquiatra Edison Rodríguez, director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Oeste, habló de cómo debe ser el protocolo para la suplementación vitamínica en la población autista, a fin de evitar una contraindicación.

Lo ideal es realizarse pruebas y si hay deficiencias vitamínicas comprobadas consumirlas, siempre guiados por un especialista.

“Hay una especie de aprovechamiento de las personas por la ‘angustia parental’ de estas familias que son las verdaderas víctimas, por lo que es necesario disminuirla a través del apoyo de las familias y las comunidades”, explica. Con el interés de disminuir la larga lista de espera en el CAID, señaló que fueron creadas nuevas unidades territoriales, enlaces directos con la institución en algunas zonas, para aumentar la capacidad de servicios. Dice siguen las limitaciones por las demandas.