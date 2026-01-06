¿Por qué el Día Mundial de la Astrología se conecta con los Reyes Magos?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 6 de enero no solo se celebra el Día de los Santos Reyes. Para el mundo esotérico y astrológico, esta fecha también marca el Día Mundial de la Astrología. Pero ¿qué relación existe entre ambas conmemoraciones?

De acuerdo con Proyecto CIKLUS, portal especializado en astrología mundial, la idea de dedicar una fecha a la astrología -o al “Día del Astrólogo”, como se conoce en los países de habla inglesa- surgió con el propósito de reconocer a los profesionales que practican esta disciplina milenaria.

La plataforma documenta que la propuesta comenzó a difundirse a partir del siglo XX, especialmente en círculos anglosajones, cuando diversos autores y asociaciones astrológicas sugirieron adoptar el 6 de enero, día de la Epifanía, como una fecha simbólica.

La elección se basó en la figura de los Reyes Magos, entendidos históricamente como astrónomos–astrólogos de Oriente, guiados por una estrella hasta Belén.

Para distintas culturas, las epifanías han representado revelaciones o manifestaciones extraordinarias, interpretadas por profetas, chamanes, oráculos y astrólogos como mensajes provenientes de un plano superior.

En ese contexto, las primeras referencias claras al 6 de enero como día ligado a la astrología aparecieron en publicaciones esotéricas y astrológicas entre las décadas de 1930 y 1950. En ellas se repite la tesis de que los Reyes Magos eran intérpretes del cielo y que su viaje, guiado por un fenómeno astral, los convertía en patronos simbólicos de la astrología.

La iniciativa se consolidó con el impulso de autores vinculados al renacimiento astrológico anglosajón, entre ellos John Addey, Charles E. O. Carter, Margaret Hone, Dane Rudhyar y Ronald Davison, así como de asociaciones como la Astrological Association of Great Britain y la American Federation of Astrologers (AFA).

Revistas especializadas como Modern Astrology (Reino Unido) y The Astrological Journal comenzaron a referirse al 6 de enero como el “Astrologer’s Day” en boletines y publicaciones.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración se extendió a países de habla hispana, donde actualmente se reconoce como el Día Mundial de la Astrología, destaca Proyecto CIKLUS.