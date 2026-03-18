El día en que RD dejó de ser independiente: la decisión de Pedro Santana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 18 de marzo de 1861, el presidente Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a España, un hecho que significó la pérdida de la soberanía nacional apenas 17 años después de la independencia de 1844. La decisión, tomada desde el balcón del Palacio de Justicia en Santo Domingo, marcó uno de los episodios más controvertidos y dolorosos de la historia dominicana.

La anexión fue oficializada por la reina Isabel II de Borbón mediante el Real Decreto del 19 de mayo de 1861, convirtiendo al país en la Provincia de Santo Domingo del Reino de España. Santana, quien había sido uno de los líderes militares de la independencia, justificó la medida como una forma de garantizar estabilidad frente a las amenazas haitianas y las dificultades económicas internas.

Sin embargo, para gran parte de la población, la decisión fue vista como una traición al ideario de Juan Pablo Duarte, quien había advertido que “nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla”.

La anexión trajo consigo la reinstalación de instituciones coloniales como la Real Audiencia y la imposición de códigos y leyes españolas. Muchos funcionarios se alinearon con Santana, consolidando el control español sobre la administración de justicia y la vida política del país.

La reacción popular no tardó en manifestarse. El 2 de mayo de 1861 se produjo el levantamiento de Moca, donde patriotas como José Contreras fueron fusilados. La inconformidad se extendió por todo el territorio y desembocó en la Guerra de la Restauración (1863-1865), que culminó con la derogación del decreto de anexión el 3 de mayo de 1865 y la recuperación definitiva de la independencia.