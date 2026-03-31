Días playeros los imprescindibles

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas del año, no solo por su significado religioso, sino también por la oportunidad de descansar, viajar, convivir y reconectar con familiares y amigos. Además, es una época en la que muchas personas asisten a eventos y ceremonias religiosas, lo que hace fundamental elegir atuendos adecuados para cada ocasión.

Principalmente muchas familias aprovechan esta temporada para salir de la ciudad y relajarse en destinos de playa o pueblos turísticos. En estos casos, la clave está en optar por prendas confortables, sin caer en lo descuidado.

Outfit para damas, conjunto de lino

Una excelente alternativa para la playa es combinar una blusa tipo top con un pantalón de lino. El vestido camisero es una pieza imprescindible en esta temporada. Si cuenta con un estampado tropical, mejor aún, ya que está en tendencia. Para complementar el look, puedes añadir lentes de sol estilo retro, pañuelos en el cabello y sandalias planas con detalles naturales como yute o cuerda.

Outfit para caballeros

Combinar una camisa o playera estampada, ya sea a rayas, palmeras u otros diseños, con bermudas puede elevar un atuendo sencillo a uno moderno y en tendencia. Las camisetas básicas y las sandalias de cuero también son prendas esenciales para esta temporada.

Los accesorios juegan un papel importante. Las gafas de sol tipo aviador regresan con fuerza, aportando un toque actual y relajado al look masculino.

Una tendencia cada vez más popular es la de los bañadores para parejas. Se trata de conjuntos coordinados que comparten colores, estampados o estilos.