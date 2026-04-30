DIGEIG concluye Semana de la Ética 2026 con la entrega del Premio Nacional de Periodismo de Datos

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En el marco del cierre de la Semana de la Ética 2026, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) entregó la séptima edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos, reafirmando su compromiso con la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de un periodismo basado en evidencia.

La actividad, concebida como uno de los actos centrales de clausura de esta jornada nacional dedicada a los valores éticos, sirvió de escenario para reconocer trabajos periodísticos de alto impacto social, sustentados en el análisis de datos con ética e integridad y el uso de fuentes oficiales del Estado dominicano.

La directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch resaltó que el periodismo de datos constituye una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

“Cuando la información pública se transforma en conocimiento útil para la ciudadanía, se fortalece la transparencia y se consolida una democracia más participativa. El periodismo de datos permite que la verdad se sustente en hechos verificables y no en percepciones”, expresó Ortiz Bosch.

Asimismo, afirmó que “desde la DIGEIG seguimos impulsando mecanismos que garanticen el acceso a la información, cumpliendo así el derecho que tiene el ciudadano a buscar informaciones y el deber del gobierno a informar”.

Con Periodismo de Datos se fortalece la cultura de transparencia en la República Dominicana, fomentando el uso de herramientas como el Portal de Datos Abiertos, los portales de transparencia institucional y el Sistema de Acceso a la Información (SAIP). A través de estos mecanismos, la DIGEIG impulsa el ejercicio del derecho ciudadano a saber y el deber del Estado de rendir cuentas.

El responsable de Datos Abiertos DIGEIG, José Angel Reynoso, Durante el evento también se presentaron los avances en la evolución y cumplimiento de los Planes de Apertura de Datos de la República Dominicana, destacando mejoras en la disponibilidad, calidad y uso estratégico de la información pública. Asimismo, fueron reconocidas diversas instituciones por su cumplimiento de estándares de transparencia, como parte de un esfuerzo continuo por consolidar una gestión pública más abierta, eficiente y responsable.

Datos.gob.do, es una plataforma permite explorar la información a través de diversas categorías temáticas, facilitando el acceso a datos organizados según áreas de interés. Entre ellas se destacan Gestión Pública con 387 conjuntos, Sociedad y bienestar con 245, Economía con 103 y Salud con 61.

Ganadores de la 7ma. Edición

El máximo galardón, en la categoría Diamante, fue otorgado a la periodista Eliana Ledesma, por su investigación “Iglesias fueron exoneradas de casi RD$300 millones en impuestos por vehículos”. El trabajo revela que, en los últimos cuatro años, distintas iglesias han importado unidades por más de RD$713 millones, incluyendo vehículos de lujo, beneficiándose de exenciones fiscales contempladas en el régimen vigente.

El segundo lugar fue para el periodista Joan Vallejo, con el reportaje “Feminicidio en cifras: tragedia humana y económica que estremece a la sociedad”, publicado en el periódico El Dinero. La investigación documenta que, solo en el primer semestre de 2025, se registraron 37,094 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, según datos oficiales.

En la categoría Plata fue reconocido el periodista Luis Flores, por su trabajo “Personas con discapacidad y empleo: inclusión que genera valor”, también difundido en El Dinero. El reportaje analiza las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al empleo formal, en un contexto donde cerca de 478,300 ciudadanos viven con alguna condición, a pesar de la existencia de leyes que promueven su inclusión laboral.

Con esta séptima edición, celebrada como acto de cierre de la Semana de la Ética 2026, la DIGEIG reafirma su rol como promotora de la integridad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, impulsando un periodismo de datos que contribuya a una sociedad más informada, crítica y democrática.

Instituciones reconocidas

En ese orden, fueron reconocidas las instituciones que se destacan por la relevancia de los datos liberados, garantizar el derecho ciudadano al Libre Acceso a la Información Pública y por la relevancia de los datos públicos liberados en formatos abiertos en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana, facilitando el acceso, uso, reutilización y redistribución, en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, ya que no existe democracia sin libertad de información.

Las instituciones reconocidas fueron: el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio Geológico Nacional (SGN).