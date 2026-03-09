Digev reconoce a Persio Sully Maldonado por valiosos aportes al fortalecimiento de la sociedad dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Digev) realizó un acto conmemorativo en honor al Padre de la Patria Francisco del Rosario Sánchez, durante el cual fue reconocido el gerente general del periódico El Nuevo Diario, Persio Sully Maldonado Bonnelly, por sus aportes y trayectoria en el ámbito de la comunicación.

La actividad inició con la entonación de las notas del Himno Nacional de la República Dominicana, seguida de una oración de acción de gracia.

Posteriormente se realizó una ofrenda floral en honor al patricio y la lectura de poemas dedicados a su memoria, a cargo de una estudiante de enfermería de una escuela vocacional.

Durante el acto, el director general de la Digev, el coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, José Ramón Reyes Suárez, ofreció unas palabras en las que resaltó el legado de Sánchez como uno de los fundadores de la nación dominicana.

El reconocimiento a Maldonado Bonnelly fue entregado por el mérito a sus valiosos aportes en los medios de comunicación.

Al finalizar la ceremonia, los presentes realizaron un recorrido por las instalaciones de la institución para conocer de cerca las áreas de formación y los programas que desarrolla la Digev.