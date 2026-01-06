Diputada Leyvi Bautista celebra el Día de Reyes con entrega de juguetes en SDO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Oeste. Como ya es una tradición, la diputada Eduviges Bautista Gomera (Leyvi) celebró este domingo el Día de Reyes con la entrega de juguetes a cientos de niños y niñas, en su residencia ubicada en el sector Palavé, Santo Domingo Oeste.

Durante la actividad, los infantes disfrutaron de una tarde divertida que incluyó la animación de personajes característicos de la época como los Reyes Magos, zanquistas, shows de magia, juegos inflables y un refrigerio compuesto por palomitas y refrescos.

Entre los regalos entregados se destacaron bicicletas, patinetas, muñecas, carros, juegos educativos, pelotas, entre otros juguetes, que llenaron de emoción a los niños y niñas presentes.

Al dirigirse a los asistentes, la legisladora expresó que cada año realiza esta actividad con el objetivo de llevar alegría a los niños y niñas de escasos recursos y mantener viva la magia de estas festividades.

“Doy gracias a Dios por permitirnos, como cada año y de manera tradicional, realizar un evento tan bonito como esta entrega de regalos para nuestros niños de Santo Domingo Oeste”, manifestó Bautista Gomera.

El encuentro reafirma el compromiso social de la diputada Eduviges Bautista Gomera con las comunidades más vulnerables del municipio, fortaleciendo valores de solidaridad y esperanza en la niñez.