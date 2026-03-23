Rhadamés Peña se corona campeón del Torneo RD Golf Élite 2026 en Cayacoa Golf Club

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El veterano golfista Rhadamés Peña se coronó campeón de la segunda parada del Torneo RD Golf Élite 2026, evento organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

El torneo, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo competitivo y posicionar a nuestros talentos en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR), fue celebrado entre el 20 y el 22 de marzo del presente año, en el campo Cayacoa Golf Club.

Peña consiguió el título luego de firmar rondas de 73, 68 y 74, totalizando 214 golpes.

Escoltaron a Peña, Juan Perelló, Gamal Dumit y Santino Doglioli, quienes compilaron 233 en tres rondas los tres.

El evento que tiene a Mastercard Banreservas como patrocinador oficial, Luis José Placeres es el director técnico y director de la Fedogolf.

La tercera parada del torneo amateur será celebrada en Punta Blanca Golf & Beach Club, los días 11 y 12 de abril del presente año.