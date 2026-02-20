Este domingo 22 continúa el majestuoso carnaval de Bonao

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

BONAO.-Continuando con las festividades carnavalescas el carnaval de Bonao continúa este domingo 22 con una gran cartelera artística en la tarima principal; la música contagiosa a ritmo de bachata de William Vargas y Chiquito Team Band al ritmo de salsa.

Desde las dos de la tarde será la cuarta salida de los macaraos, comparsas, tríos, grupos individuales y carrozas que estarán exhibiendo todo su esplendor y colorido en un desfile caracterizado por la seguridad para el público que asiste.

El presidente del Comité Organizador Carnaval Bonao (Cocabo), César Emmanuel Cerda, agradeció el apoyo y el comportamiento del público que cada domingo de febrero asiste para disfrutar su fiesta de carnaval, una de las más organizadas del país.

Cada domingo de febrero arranca el sonar de los pitos, las vejigas, los cascabeles y la alegría, con la salida de los macaraos agrupados en más de 100 grupos en la zona céntrica del carnaval que es el parque Duarte.

Entre los grupos que exhiben sus disfraces, se destacan, Los Tucanes, Malos, Guacamayos, Traidores, Elfos, Cobras, Bellacos, Poderosos, Leones, Traviesos, Panteras, Elites, Furiosos, Traidores, Pingüinos, Wizard, Callejeros, Los 70, Felinos, La Era de Trujillo, Perros Locos, Forasteros, Pitbull, Caciques, Destructores, Parranderos, Compinches, Enterradores, Cemies, Veteranos, entre otros.

Las actividades del carnaval de Bonao concluyen el domingo 8 de marzo, y concluirán el domingo 8 del mes de marzo con un desfile regional que abarcan más de 25 provincias.