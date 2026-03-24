Elite House anuncia el “Property Fest” con enfoque en capacitación y permuta inmobiliaria

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En un contexto donde el acceso a la vivienda y la inversión inmobiliaria se consolidan como prioridades para los dominicanos, la empresa Elite House anunció el lanzamiento de Elite House Property Fest, una innovadora plataforma diseñada para transformar la manera en que los ciudadanos adquieren propiedades en el país, combinando oportunidades de inversión con formación especializada.

El evento fue presentado oficialmente en Santiago de los Caballeros y se desarrollará hasta el 20 de junio de 2026, con una agenda dinámica que incluirá encuentros de networking, exhibiciones de proyectos exclusivos y espacios de orientación en Santiago, Santo Domingo, la Zona Oriental y Punta Cana.

Como eje central de la iniciativa, Elite House llevará a cabo durante tres meses un programa de capacitaciones orientado a formar a los participantes para realizar inversiones inmobiliarias de manera consciente, informada y estratégica. Estas jornadas estarán respaldadas por Elite Inspira, la plataforma educativa de la empresa enfocada en promover el conocimiento y la toma de decisiones inteligentes dentro del sector.

Uno de los elementos más innovadores del Elite House Property Fest es la incorporación de la permuta como mecanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Esta modalidad, aún poco común en el mercado dominicano, permitirá a los interesados completar el inicial de su propiedad mediante la entrega de activos de valor.

A través de este esquema, los participantes podrán utilizar vehículos, embarcaciones, obras de arte, relojes de lujo u otros bienes como parte del pago, reduciendo significativamente las barreras tradicionales de entrada al mercado inmobiliario.

Durante el evento, los asistentes también tendrán acceso a oportunidades exclusivas para adquirir propiedades con facilidades de pago, descuentos especiales, tasas preferenciales y beneficios adicionales. Asimismo, recibirán asesoría personalizada para identificar opciones que se ajusten tanto a necesidades de vivienda como a objetivos de inversión.

Con esta iniciativa, Elite House reafirma su compromiso de dinamizar el sector inmobiliario nacional, acercando soluciones innovadoras a un público cada vez más interesado en construir patrimonio, mediante herramientas flexibles y formación adaptada a las nuevas realidades económicas.