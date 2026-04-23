Encuentro alumnos educación católica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La capital dominicana será sede del XVI Congreso Mundial de la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (Omaec), que se

celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en la Ciudad Colonial, bajo el lema “Unidos por la Paz”.

En el encuentro se reunirán delegados nacionales e internacionales en un programa de reflexión, formación y diálogo sobre uno de los temas más urgentes del presente: la construcción de la paz.

El congreso tendrá como escenario principal el Aula Magna del Convento de los Dominicos, donde se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y conversatorios orientados a examinar la paz desde la fe, la justicia, la educación y la responsabilidad social.

La inauguración de la jornada será el jueves 30 de este mes con la recepción de los participantes, una eucaristía en el Convento de los Dominicos y un cóctel de bienvenida en el Museo de la Catedral.

La agenda contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito eclesial, académico e institucional, entre estos monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago entre otros.