Congreso Mundial
Encuentro alumnos educación católica
La Ciudad Colonial de Santo Domingo será la sede del XVI congreso de la OMAEC que reúne antiguos alumnos de la educación católica
La capital dominicana será sede del XVI Congreso Mundial de la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (Omaec), que se
celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en la Ciudad Colonial, bajo el lema “Unidos por la Paz”.
En el encuentro se reunirán delegados nacionales e internacionales en un programa de reflexión, formación y diálogo sobre uno de los temas más urgentes del presente: la construcción de la paz.
El congreso tendrá como escenario principal el Aula Magna del Convento de los Dominicos, donde se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y conversatorios orientados a examinar la paz desde la fe, la justicia, la educación y la responsabilidad social.
La inauguración de la jornada será el jueves 30 de este mes con la recepción de los participantes, una eucaristía en el Convento de los Dominicos y un cóctel de bienvenida en el Museo de la Catedral.
La agenda contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito eclesial, académico e institucional, entre estos monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago entre otros.