Estudiantes del Colegio San Martín de Porres triunfan en Matemáticas y Español en olimpiadas distritales

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Santo Domingo Este. — El Colegio San Martín de Porres se alzó con los principales lugares en las olimpiadas distritales al obtener primer lugar en Matemáticas y Español, consolidando su posición como uno de los centros educativos más destacados del Distrito Escolar 10-04.

Los resultados reflejan el alto nivel académico de sus estudiantes, quienes también lograron posiciones relevantes en otras categorías, reafirmando la consistencia del centro en competencias clave del sistema educativo.

Resultados destacados

En Matemáticas, los estudiantes obtuvieron:

• Diego Guilamo Mauricio: Primer lugar en la Categoría A

• Darwin Cuevas Agramonte: Tercer lugar en la Categoría D

En Español, el desempeño fue igualmente sobresaliente:

• Darwin Cuevas Agramonte: Primer lugar en la Categoría D

• Victoria Bolívar Cañas: Segundo lugar en la Categoría C

Reconocimiento al esfuerzo estudiantil

Como parte de estos logros, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, entregó un reconocimiento especial a los estudiantes por haber alcanzado el primer lugar en Matemáticas, destacando su dedicación y excelencia académica.

Este reconocimiento institucional resalta la importancia de promover el talento joven y fortalecer la educación como motor de desarrollo en el municipio.

Excelencia que se construye día a día

Con más de 60 años de trayectoria, el Colegio San Martín de Porres continúa apostando por una educación integral basada en la disciplina, la innovación y el pensamiento crítico.

Los resultados obtenidos en estas olimpiadas distritales no solo evidencian el compromiso de sus estudiantes y docentes, sino que consolidan al centro como un referente educativo en Santo Domingo Este.