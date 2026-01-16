¿Por qué exempleadas de Julio Iglesias se habrían quedado calladas ante presuntos abusos? Experto explica

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Tras las denuncias por presunto acoso y abuso sexual que involucran al cantante español Julio Iglesias, cometidas supuestamente en 2021 contra dos exempleadas de nacionalidades dominicana y venezolana, ha surgido una pregunta clave en la opinión pública: ¿por qué las víctimas habrían esperado años para hablar?

Para el psicólogo clínico Luis Verges, el silencio es una respuesta de supervivencia ante un sistema que muchas veces no protege a las víctimas.

"A veces, el silencio es menos perjudicial que una mala respuesta. Lamentablemente, cuando pasan estos casos, la sociedad da una mala respuesta. Una es precisamente arrojar dudas sobre las víctimas", explicó en una entrevista en el programa El Día.

Agregó que, "el hecho de que una mujer tarde tres o cuatro años en poner una denuncia o ventilar una verdad incómoda, esa la norma, no la excepción"

Verges señaló que culturalmente se ha normalizado la idea de que las mujeres no son sujetos plenos de derecho, lo que provoca que muchas teman no ser escuchadas, no ser creídas o ser revictimizadas.

“Durante siglos se vendió la idea de que la justicia a favor de la mujer era una amenaza a la justicia del hombre”, afirmó.

De acuerdo con estudios realizados en el Centro de Investigación Conductual para Hombres, el promedio de tiempo que una mujer tarda en denunciar violencia de género es de cuatro años, y los casos de violación sexual se denuncian aún menos.

El especialista explicó que este comportamiento responde a la llamada Teoría de la Acción Razonada, que plantea que las personas evitan acciones que perciben como generadoras de más dolor que alivio.

"si una persona piensa que hacer algo, lejos de traerle alivio, le trae más estrés, más dolor, más sufrimiento, no lo hace, porque nadie quiere pasar por eso", dijo.

El peso del poder y la fama

Cuando el presunto agresor es una figura poderosa o famosa, el miedo se multiplica. Según Verges, en estos casos se intensifica la percepción de desigualdad.

"'No voy a tener ninguna posibilidad'. Es lo que piensan muchas personas", señala.

A esto se suma lo que él define como una cultura de merecimiento en los agresores.

"Cuando alguien se siente aceptado y popularmente reverenciado, adquiere mentalmente una especie de merecimiento. Es una idea de que: 'yo esto lo puedo hacer porque me lo merezco. Porque soy aceptado, porque soy aclamado".

Mientras tanto, la víctima se intimida.

Las secuelas del abuso

Verges advirtió que el abuso sexual tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida de las mujeres.

Aseguró que su calidad de vida disminuye. Muchas sienten que no existen, sino que simplemente cumplen un ciclo vital.

Recalcó que las mujeres tienen derechos, espacio y dignidad, y que la sociedad debe dejar de juzgar sus tiempos y procesos.

También alertó que, en muchos casos, cuando un hombre percibe temor o inhibición, se empodera para cometer estos delitos.

Recomendó a las mujeres aprender a poner límites, fortalecer su seguridad personal y estar alertas ante situaciones de riesgo, mientras exhortó a la sociedad a no revictimizar.

"Las mujeres tienen su espacio, tienen su lugar, tienen sus derechos".

Sobre el proceso judicial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra Julio Iglesias a raíz de una denuncia presentada el pasado 5 de enero por presuntos delitos de acoso y agresión sexual.

Según medios españoles, las denunciantes han entregado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios tramitados a nombre del artista en España, Bahamas y República Dominicana.

Ambos relatos describen presuntas agresiones sexuales, incluyendo penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

La respuesta del artista

Por su parte, Julio Iglesias negó categóricamente las acusaciones a través de su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias niega acusaciones

“Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó.