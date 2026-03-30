Entre fe y fiesta: Así viven los dominicanos la Semana Santa hoy

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La Semana Santa en la República Dominicana continúa siendo una de las fechas más importantes del calendario.

Sin embargo, su significado ha ido cambiando con el paso del tiempo.

En la actualidad, mientras algunos ciudadanos optan por el recogimiento espiritual y enfocarse en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Otros aprovechan el asueto para viajar hacia playas, ríos, provincias del interior o descansar.

¿Qué dice la gente?

¿Qué harán los dominicanos en esta Semana Santa?

Durante un recorrido hecho por periodistas del Hoy, la población dijo que estos días lo aprovechará para quedarse con su familia en casa.

“Estaré en mi casa, tranquila, compartiendo con mi familia”, expresó Juana Almonte.

Otros, en cambio, destacan el carácter religioso de la fecha.

“Me pasaré la Semana Santa regando tratados porque es de la única forma que las personas pueden alcanzar salvación”, comentó Juan María Espaillat.

Espaillat resaltó que lo más importante en estos días es la reflexión en Jesucristo y su sacrificio.

“Quedarme en mi casa, vacacionar en mi casa y quedarme tranquilo. Hay mucha delincuencia y muchas cosas, pero si me quedo en casa tranquilo nada pasa”, sostuvo Isidro López.

No obstante, también hay quienes combinan tradición y recreación.

“Yo haré mis habichuelas con dulce e iré para la playa”, dijo Claudia Espinal.

Algunos consultados consideran que el verdadero sentido de la Semana Santa se ha ido perdiendo.

“La gente lo coge para beber y para hacer un viaje de cosas que no son adecuadas, pero uno la coge para trabajar y para ir a la iglesia, para pasarla bien con la familia”, afirmó Rigoberto Díaz, quien labora en una tienda muy famosa de la capital.

De hecho, hay quienes no tendrán descanso. “Trabajar mucho”, resumió otro entrevistado.

Mientras tanto, otros prefieren evitar riesgos quedándose en casa.

Se recuerda que la Semana Santa de 2026 inicia el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culmina el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.