Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia se reúne con la embajadora Leah F. Campos

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, sostuvo un encuentro con diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEVI), Grupo Acción Cristiana, Movimiento Matrimonio Feliz y JUCUM (Youth With a Mission).

Durante la reunión, se destacó el importante rol que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en los procesos legislativos del país. Asimismo, entregó a cada representante una copia de la carta del Geneva Consensus del presidente Donald Trump como parte del intercambio de contextos.

La presidenta de FOMUDEVI, Damaris Patrocinio, quien estuvo presente en dicha reunión, dio las gracias a la señora embajadora Leah Francis Campos por ese maravilloso encuentro de manera presencial y por las redes sociales, agregando que “Desde FOMUDEVI, extendemos nuestra plena disposición a cooperar estrechamente con usted y su equipo en iniciativas de interés mutuo. Esperamos con entusiasmo la oportunidad de trabajar juntos para fortalecer los lazos bilaterales en defensa de la Vida, la familia, los valores, la soberanía, las libertades y, sobre todo, estaremos de pie a su lado defendiendo y protegiendo nuestros principios judeocristianos.

También expresamos nuestro agradecimiento a @matrimoniofeliz, @accioncristianard y @jucumsd1, organizaciones con las que compartimos principios, visión y la firme defensa de la vida y familia, con quienes también tuvimos el honor de compartir en este importante encuentro que se desarrolló en un ambiente cordial, respetuoso y profundamente enriquecedor, abriendo espacios de comprensión mutua, cooperación y fortalecimiento de valores comunes.

DECLARACIÓN DE CONSENSO DE GINEBRA SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA

Estados Unidos informó a los signatarios de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre nuestra intención de reincorporarnos de inmediato. Esta histórica declaración, establecida en 2020 y liderada por Estados Unidos, fue una iniciativa conjunta con Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. El grupo cuenta ahora con más de 35 signatarios. La Declaración tiene cuatro objetivos principales: asegurar avances significativos en materia de salud y desarrollo para las mujeres; proteger la vida en todas sus etapas; defender a la familia como unidad fundamental de la sociedad; y colaborar en todo el sistema de las Naciones Unidas para hacer realidad estos valores.

La Administración Trump se compromete a apoyar a las familias, promover la salud de las mujeres y proteger a los niños en todas las etapas de la vida. Estados Unidos perseguirá estos objetivos en cooperación con los Estados miembros del sistema de las Naciones Unidas y mediante nuestra constante ambición compartida de mejorar la salud de las mujeres y las niñas. Invertir en la salud y el bienestar de las mujeres salva vidas, les brinda más oportunidades y protege a la familia como unidad fundamental de la sociedad.