Fortalecen evaluación educativa en RD: nuevo convenio entre INAFOCAM e ITLA

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El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) suscribieron un convenio específico de colaboración con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación, investigación y gestión documental, a través de la implementación de soluciones tecnológicas orientadas a la interoperabilidad institucional.

El acto de firma fue encabezado por el rector del ITLA, Ing. Jimmy Rosario Bernard, y la directora ejecutiva de INAFOCAM, Siullin Joa León, quienes coincidieron en destacar la relevancia de esta alianza estratégica para la consolidación de capacidades institucionales y el fortalecimiento de la gestión basada en evidencia.

“El ITLA reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito educativo, promoviendo la integración de sistemas que contribuyan a una gestión más eficiente y a la toma de decisiones informadas”, expresó el rector Rosario Bernard.

De su lado, la directora ejecutiva de INAFOCAM señaló que “este acuerdo representa un avance significativo en el fortalecimiento de los procesos de evaluación e investigación educativa, incorporando herramientas que permitirán optimizar la gestión documental y la generación de evidencia para la mejora continua del sistema educativo”.

Como parte del convenio, ambas instituciones incorporarán el uso de la plataforma UltiCabinet® en proyectos de evaluación e investigación educativa, con el propósito de fortalecer la organización, el resguardo y la trazabilidad de la documentación técnica generada en el marco de las iniciativas conjuntas.

El acuerdo contempla, además, la implementación de un componente técnico especializado que incluye la habilitación de la plataforma, la capacitación del personal del ITLA en su uso y su integración a los flujos documentales y repositorios digitales vinculados a procesos de evaluación, monitoreo, investigación y sistematización.

Asimismo, se establece un esquema de acompañamiento técnico durante la fase de implementación, junto con mecanismos de seguimiento y evaluación orientados a medir el impacto de la herramienta en la producción de informes técnicos y en el fortalecimiento de las políticas públicas educativas.

Entre los principales ámbitos de acción del convenio se destacan la formación continua del personal en gestión documental y herramientas digitales, el acompañamiento técnico especializado, el monitoreo y evaluación de procesos, y el impulso de la transformación digital institucional.

Mediante esta iniciativa, INAFOCAM y el ITLA reafirman su compromiso con la innovación, la modernización de la gestión pública y el fortalecimiento del sistema educativo dominicano, en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo.