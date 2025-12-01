Génesis Rosso queda entre finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunitaria Génesis Rosso fue seleccionada como Finalista Provincial del Premio Nacional de la Juventud 2026 (PNJ 2026) en la categoría “Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la Comunidad”, distinción que reconoce su trayectoria en el desarrollo de iniciativas sociales y de alto impacto comunitario.

El Ministerio de la Juventud, a través de la Dirección Provincial de Juventud, notificó la selección tras la evaluación de su historial de trabajo voluntario, proyectos comunitarios, formación ciudadana y aportes al bienestar social de jóvenes y familias en distintas comunidades del país.

Rosso, profesional de la Comunicación Corporativa con maestría en Gobierno y Administración Pública, dirige Rosso Comunicaciones S.R.L., desde donde coordina jornadas educativas, programas de apoyo social, actividades deportivas, campañas de sensibilización y proyectos orientados al fortalecimiento comunitario.

Su labor incluye aportes realizados durante su participación en el Voluntariado Juvenil de la Cámara de Diputados, así como múltiples iniciativas independientes que han beneficiado a comunidades a nivel local y regional. Su liderazgo social la ha posicionado como una de las jóvenes más activas en materia de servicio, participación y responsabilidad cívica.

“Recibo esta distinción como un impulso para continuar trabajando por las comunidades de mi querido Santo Domingo Norte. El servicio comunitario ha sido y seguirá siendo parte esencial de mi compromiso social”.

El Premio Nacional de la Juventud 2026 celebrará su ceremonia oficial en enero, donde se reconocerá a jóvenes que han demostrado excelencia, impacto y vocación de servicio en distintas áreas.