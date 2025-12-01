Reconocimiento
Génesis Rosso queda entre finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2026
El Premio Nacional de la Juventud 2026 celebrará su ceremonia oficial en enero
La comunitaria Génesis Rosso fue seleccionada como Finalista Provincial del Premio Nacional de la Juventud 2026 (PNJ 2026) en la categoría “Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la Comunidad”, distinción que reconoce su trayectoria en el desarrollo de iniciativas sociales y de alto impacto comunitario.
El Ministerio de la Juventud, a través de la Dirección Provincial de Juventud, notificó la selección tras la evaluación de su historial de trabajo voluntario, proyectos comunitarios, formación ciudadana y aportes al bienestar social de jóvenes y familias en distintas comunidades del país.
Rosso, profesional de la Comunicación Corporativa con maestría en Gobierno y Administración Pública, dirige Rosso Comunicaciones S.R.L., desde donde coordina jornadas educativas, programas de apoyo social, actividades deportivas, campañas de sensibilización y proyectos orientados al fortalecimiento comunitario.
Su labor incluye aportes realizados durante su participación en el Voluntariado Juvenil de la Cámara de Diputados, así como múltiples iniciativas independientes que han beneficiado a comunidades a nivel local y regional. Su liderazgo social la ha posicionado como una de las jóvenes más activas en materia de servicio, participación y responsabilidad cívica.
“Recibo esta distinción como un impulso para continuar trabajando por las comunidades de mi querido Santo Domingo Norte. El servicio comunitario ha sido y seguirá siendo parte esencial de mi compromiso social”.
El Premio Nacional de la Juventud 2026 celebrará su ceremonia oficial en enero, donde se reconocerá a jóvenes que han demostrado excelencia, impacto y vocación de servicio en distintas áreas.
