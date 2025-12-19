Una guía para construir líderes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jumbo continúa impulsando las iniciativas que aporten conocimiento, promuevan el talento local y contribuyan al crecimiento de los dominicanos. En esta ocasión, presentando el libro “El Método Musa” de Juan Roberto Musa, publicado por la editorial Bienetre, que propone un sistema práctico y comprobado de liderazgo para transformar entornos laborales. El evento incluyó un conversatorio con el autor, moderado por Carmen Rodríguez, en Jumbo Luperón, donde se dio a conocer, de primera mano, los fundamentos del método.