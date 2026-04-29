¿Qué te depara el horóscopo hoy 29 abril 2026? Claves de cada signo para enfrentar los imprevistos

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ARIES 21/03-21/04

Todos los imprevistos que pudiesen ocurrir hoy se solucionarán sin un máximo de esfuerzo de tu parte. Ten cuidado en las opciones.

TAURO 22/04-21/05

Hoy pueden plantearse conflictos o deseos insatisfechos, posiblemente debidos a la inseguridad de estos últimos días.

GÉMINIS 22/05-21/06

Quizá te sientas atrapado, desilusionado e inquieto. Levanta ese ánimo, todo pasa, lo que queda es lo que has hecho en la vida.

CÁNCER 22/06-21/07

Evita la hipocresía y los malentendidos con quienes están a tu alrededor, porque hoy pueden desembocar en discordias.

LEO 22/07-21/06

Lo más importante es que actúes con naturalidad y seas tú mismo. No es bueno aparentar ser quien no eres para agradar

VIRGO 22/08-21/09

Hay muchas cosas positivas que están a tu alrededor, es cuestión de saber mirar y darte cuenta cuáles son.

LIBRA 22/09-21/10

Entrarás en un periodo de transformación general, aunque este se notará más en el plano intelectual, que emocional.

ESCORPIO 22/10-22/11

Te buscarán el punto para hacerte salir fuera de control, no les des el gusto. Muéstrate tal cual eres y mantén siempre la calma.

SAGITARIO 23/11-21/12

Las noticias que recibas hoy te parecerán inciertas al principio, pero la noticia siguiente lo aclarará.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Si te obligan a cargar con responsabilidades excesivas, piénsalo dos veces, puede ser demasiado para ti. No te sobre exijas.

ACUARIO 22/01-21/02

Trata de hacer uso de tu capacidad de comunicación, no siempre es recomendable discutir sin ningún sentido y por pequeñeces.

PISCIS 22/02-21/03

Una nueva actividad te sacará de la rutina que te estresas mucho. Aprovecha esta situación a más no poder. No suelen repetirse.