Horóscopo 2025: qué te espera en amor, dinero y salud antes de que termine el año

La reconocida tarotista Elyam Huamash, popularmente conocida como Santazinos, volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales las últimas predicciones del mes.

En su publicación de Instagram, Santazinos destacó que los próximos días estarán marcados por revelaciones importantes, especialmente en temas relacionados con relaciones afectivas, oportunidades laborales y decisiones económicas.

A continuación las predicciones:

ARIES 21/03-21/04 Lo entendiste a tiempo: el mundo está cambiando y tú debías cambiar también, ya que será la única forma en la que no serás dejado atrás.

Te adaptaste a mucho y a poco, viviste de ilusiones y realidades, y ahora estás a punto de adaptarte a un gran cambio, que te dará miedo y quizá saque tu lado más vulnerable, sí, pero que será grandioso para tu carrera y lo que buscas en tu futuro.

Pronto recibirás señales de una persona que te marcó hasta el día de hoy, serán buenas. Te quedará claro que todo quedó bien.

No serás más un tarado con tu plata, todo lo contrario, mostrarás inteligencia financiera y eso traerá excelentes consecuencias a tu vida.

En menos de nueve días recibirás nuevas propuestas o noticias que te pondrán alegre, pues te permitirán cerrar el año con una paz financiera que hace mucho no hallabas, al igual que te permitirán entrar a un nuevo año con el pie derecho.

Una persona de tu pasado te piensa y te extraña, pero no sabe cómo enviarte las señales correctas.

TAURO 22/04-21/05 Si algo o alguien no te genera seguridad o confianza no busques forzar que así sea, ¿por qué dudar de ti que difícilmente te falla la intuición a confiar en algo o alguien que no te vibra para nada? No eres una persona conflictiva, pero tampoco vas a ser la maldita alfombra de nadie, se te presentará una situación en la que mostrarás toda la fuerza que posees.

Dentro de poco tiempo vendrá alguien que traerá días inesperados pero lindos, y momentos que irán derritiendo ese corazón de hielo.

Procura mantenerte abierto a oportunidades, sal más, haz más, todo eso te llevarán hacia ese nuevo lugar seguro y feliz.

Una apuesta o un sorteo te harán sentir afortunado, pues serás premiado.

Diciembre te dejará de lección que tú puedes asumir grandes retos, pero solo te esta preparando para algo gigante que el 2026 te ofrecerá.

GÉMINIS 22/05-21/06 Naciste con una luz propia que te impulsará y guiará, no eres tonto, tienes todo lo que se requiere para triunfar y diciembre te mostrará el inicio de esta nueva vida.

Verás más dinero llegar a ti, no te aloques ni actúes de forma impulsiva, en ese momento te tocará atarte las manos si es posible si eso significa no gastar demasiado.

Si tienes una relación, esa persona te demostrará lo congruente que pueden ser sus acciones según sus palabras, eso te dirá mucho.

Harás un viaje, por amor más que por disfrute, pero terminará siendo un viaje de mucho disfrute además de estar lleno de amor.

Escucha aquella voz interior que te dice sí y qué no, ya que es parte de tu luz y proviene de tu esencia, óyela porque haciéndolo encontrarás éxito y los resultados que deseas.

CÁNCER 22/06-21/07 Siempre has trabajado muy duro, siempre te has buscado oportunidades y por eso en diciembre empezarás a recibir las recompensas de todo ese esfuerzo.

Si tienes pareja, se aproximan momentos íntimos no solo entre ustedes sino también entre las personas más importantes para ambos, y esto marcará un antes y un después.

Diciembre es un mes en el que debes juntarte con personas que a ti te importen y consideres que son de tu círculo REAL.

Si hace un tiempo perdiste la esperanza de que las cosas con alguien se puedan componer, te quedará todo muy claro después de una señal que te enviará.

LA PUERTA AÚN SIGUE ABIERTA. Evita comer demasiado de noche, se convertirá en tu enemigo principal si lo que buscas es una mejora física. AYÚDATE. Recuperarás la estabilidad emocional que estabas perdiendo.

LEO 22/07-21/08 Diciembre será un mes de dudas, pero que eso no te detenga, pues hasta las mentes más brillantes se llenan de estas.

Pedir ayuda de algún familiar que te sepa dar calma en momentos caóticos o incluso buscar terapia no será mala idea, todo lo contrario.

Si tienes pareja, diciembre será un mes que te dejará muy claro que lo que necesitas ahora es aprender a no repetir patrones, a menos claro que quieras que siempre sea la misma mlerda.

Celebrarás la vida de alguien que amas, estar tan cerca a quienes consideras tu familia te hará sentirte completo. Recibirás la noticia de que un familiar muy querido hará un viaje que lo llevará hacia ti. Sin duda serán días excepcionales.

En pocos días volverás a ver a alguien con quien hace mucho no hablas, esa conversación te ayudará más de la cuenta, te permitirá aclararte y te ayudará a seguir adelante, sintiéndote más feliz y tranquilo.

Si estás totalmente soltero, entre tú y un conocido pasará algo increíble.

VIRGO 22/08-21/09 Harás lo impensado: aceptarás fallos y pedirás perdón. Y ojo, esto no quiere decir que no eres capaz de darte cuenta de tus errores, pero sí es verdad que te cuesta pedir perdón por ellos.

Sin embargo, Virgo, diciembre será un mes en el que aprenderás que hay cosas que debes dejar atrás, si lo que quieres es ser feliz.

Diciembre será un mes de reconciliaciones familiares y de encuentros, y esto te permitirá dejar atrás varios resentimientos que ya solo eran molestias para tu corazón.

En diciembre quizá experimentes un poco más de sueño, te regalarás momentos de tranquilidad, y cuando quieras auto exigirte, sabrás calmarte para no caer en la culpa de no ser 100% productivo. Sabrás hallarle el equilibrio a la vida, y será perfecto.

Si tienes a una persona especial, esa persona escuchará lo que te aqueja y no permitirá que siga pasando; y aunque a veces haya cierta distancia, sabrán llevarlo mejor que antes.

Estás a punto de tomar una de las decisiones más drásticas y completas de tu vida, si te hace falta claridad, pídesela a ya sabes quién, esté presente o no, sabrá guiarte. Sobre todo en diciembre.

LIBRA 22/09-21/10 Hay vínculos, que una vez creados, cuestan soltar. Ten cuidado con quién o con qué te vinculas, pues pueden ser decisiones sin retorno.

En estos días verás dentro de ti, verás errores y cosas que te hayan marcado y trataras de sanar quién eres. Si tienes pareja, ahora mismo no podrías tener un complemento más perfecto.

Esa persona va totalmente en la misma sintonía, y a veces pareciera que fue creada para ti, iy sí! Razones para quedarte habrán, y si pensabas que no habían, este mes se harán notar con fuerza.

Le harás un regalo muy especial a alguien que siempre estuvo contigo, y lo harás de corazón, lo que será aún más lindo.

Un nuevo ser que te dará alegrías está por llegar a iluminar tu vida. Vendrá en forma de animal, amistad o incluso un bebé.

Sal con amigos, vete a bailar o a hacer algo que te guste, en una de esas salidas lograrás crear un vínculo sumamente importante para tu vida, sobre todo para tu vida económica.

ESCORPIO 22/10-22/11 Sí, esa persona tiene a alguien, pero no sirve de nada pues SIGUES EN SU MENTE. Lo vivido contigo, así haya sido “poco”, pesa más. LE DUELA A QUIEN LE DUELA.

Te será difícil luchar contra ti y tus ganas de dejar las cosas para después, pero poder hacerlo te demostrará lo comprometido que estás con ser distinto. Diciembre es el último mes del año, sí, pero NO es el último mes de tu vida.

Aún te queda más, y lucharás para que lo que viene sea épico. Recibirás una FUERTE cantidad de dinero de la forma más inesperada.

Te equivocas si piensas que a esa persona no le importas, le interesas más de lo que quisiera o piensa admitir.

Este mes será una belleza pues te sentirás lleno de ánimo y de vida, y si estabas pasando por un malestar en alguna parte del cuerpo, te convencerás de resolverla y no esperar más.

SAGITARIO 23/11-21/12 Sin duda ha sido un año inolvidable, pero no debes quedarte en todo lo vivido y logrado, sino en lo que viene a partir de ahora.

Tendrás motivos muy hermosos para celebrar y sonreírle a la vida, las alegrías irán llegando una tras otra. Si tienes pareja, esa persona logrará sorprenderte con algo muy especial, que te hará sentir, y mucho.

Y sí, puede que en varias ocasiones hayas tenido más de una tentación para c4garla, pero sabrás ser responsable afectivamente.

En estos últimos días del año cuida mucho más tu cuerpo y dale todo el amor que a veces se te olvida darle. Es FUNDAMENTAL para los enormes retos que vienen que tú te sientas sano del cuerpo y del alma.

En menos de doce días recibirás una noticia que te traerá mucha paz.

Si estás soltero, lo mejor es que cierres así el año, incluso si hay personas alrededor, y no, no se trata de no mostrar interés, ahora mismo tu enfoque debe ir hacia ti y hacia tu crecimiento, y quien te quiera de verdad, sabrá mostrar paciencia.

CAPRICORNIO 2/12-2/01 No tienes por qué seguir soportando habladurías e incluso hasta bullying (esos comentarios “pasivos” que muchas veces sueltan), tú ya pasaste tanto que la versión que inició este 2025 no es NI

LA SOMBRA de la que acaba este año, y esta nueva, NO SOPORTARÍA MÁS DE LO MISMO. Es ahora, Capricornio, cuando te toca soltar.

Esa persona te seguirá dando motivos para creer en ti, y esa persona serás tú.

Tú con tus acciones, con tus cambios y disciplina, en unos meses NO TE RECONOCERÁN por todo lo que lograrás, pues tus metas cumplidas en poco tiempo serán equivalentes a los que una persona logra en AÑOS.

Si estás totalmente soltero, Capricornio, no te equivoques en ser esa persona que siempre busca ser suficiente, no; intercambia los papeles y sé tú quien busque que el resto sea suficiente PARA TI.

Das demasiado, amas demasiado, MERECES DEMASIADO. PUNTO. Antes de que este mes termine recibirás algo PRECIOSO Y MUY COSTOSO.

ACUARIO 22/01-21/02 Una mente tan creativa como la tuya necesita paz mental, así que no dudes de regalarte días en los que conectes con la naturaleza, en los que estés tirado en la cama oyendo música, o jugando o escribiendo (o haciendo uno de aquellos hobbies que tanto te apasionan), para poder reponer energías y afrontar diciembre con toda la actitud que te caracteriza.

Una persona te dejará un mensaje que te desencajará completamente, y ojo, no necesariamente porque diga algo malo, sino por el contenido de ese mensaje.

Tantas emociones y recuerdos que se removerán tan fácilmente, sin duda ni el tiempo ni la distancia pueden terminar de cerrar lo que el corazón no quiere.

Pronto vendrán noticias de tu papá, tengas conexión o no con él, sepas o no algo de él; están a punto de llegar novedades que cambiarán este 2025 y darán un giro en todo el 2026, y en adelante.

Lo peor que puedes hacer es dejar que los deseos y aspiraciones del resto influyan en las tuyas, demostrarás fortaleza y liderazgo para tomar decisiones e ir hacia donde más te conviene.

PISCIS 22/02-21/03 Tendrás más planes y más actividades que te mantendrán la mente ocupada, será una salida muy sana de tus demonios mentales y de algunas ideas nefastas que solo quieren sabotearte.

En diciembre serás mucho más consciente de lo frágil que es todo, valorarás mucho más a tu familia y a tus seres queridos gracias a ello, no significará que perderás a alguien, simplemente sacarás a relucir ese lado tan humano que tienes dentro de ti.

No te sorprendas si este último mes y en enero recibes mucho, es consecuencia de haber dado tanto. El universo te lo retribuyó.

Cuidado al correr y resbalar, tu espalda y cabeza podrían sufrir algún golpe. Esa persona cambiará y mejorará lo que a ti tanto te duele, esa será su más grande muestra de amor.