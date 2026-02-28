Horóscopo de hoy 28 de febrero: predicciones para cada signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aries

Es un buen momento para tomar decisiones que habías estado aplazando. En el trabajo, una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar malentendidos. En el amor, evita actuar con impulsividad. Procura descansar lo suficiente.

Tauro

Las finanzas necesitan atención. No es conveniente hacer gastos innecesarios. En lo sentimental, alguien podría buscar un acercamiento. Mantén el equilibrio emocional y cuida tu alimentación.

Géminis

Tu capacidad de comunicación será clave hoy. Es un día favorable para reuniones, acuerdos o entrevistas. En el amor, escuchar será tan importante como hablar. La energía se mantiene estable.

Cáncer

La intuición será tu mejor guía. Confía en lo que sientes antes de asumir compromisos importantes. En lo sentimental, podrías sentir nostalgia por el pasado. Evita situaciones que te generen estrés.

Leo

Se presentan oportunidades interesantes en el ámbito profesional. Analiza cada propuesta con calma. En el amor, controla el orgullo para evitar discusiones innecesarias. Buen estado de ánimo.

Virgo

La organización y disciplina te permitirán avanzar en asuntos pendientes. En el amor, es momento de expresar tus sentimientos con claridad. Presta atención a tu alimentación y rutina diaria.

Libra

Busca el equilibrio en tus relaciones personales y laborales. No asumas responsabilidades que no te corresponden. En pareja, la paciencia será fundamental. Evita los excesos.

Escorpio

Podrían surgir noticias inesperadas que cambien tus planes. Mantén la calma y adapta tu agenda. En el amor, se fortalecen los vínculos si hay sinceridad. Energía intensa durante la jornada.

Sagitario

Es un día favorable para planificar viajes o proyectos académicos. En el trabajo, cumple con lo prometido y evita comprometerte de más. Cuida posibles tensiones musculares.

Capricornio

Las responsabilidades aumentan, pero sabrás manejarlas con disciplina. En el amor, muestra mayor apertura emocional. Mantén el equilibrio entre trabajo y descanso.

Acuario

La creatividad estará en su punto más alto. Es buen momento para impulsar ideas innovadoras. En el amor, puede surgir un interés inesperado. Energía positiva.

Piscis

La sensibilidad estará marcada. Evita tomar decisiones importantes bajo presión. En el ámbito sentimental, apuesta por el diálogo sincero. Dedica tiempo al descanso mental.